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16.05.2020 18:45
Рубрика: Российский автопром

УАЗ вспомнил, как начиналась история "Хантера"

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Ульяновский автомобильный завод продолжает цикл исторических материалов. На этот раз компания в своих соцсетях вспомнила о том, как начиналась история современного "Хантера".

На стыке 1950-1960-х гг. УАЗ получил заказ от Министерства обороны разработать новый автомобиль на замену ГАЗ-69 и ГАЗ-69А.

В 1960-м году конструкторы представили два прототипа - УАЗ-460 и УАЗ-470.

Фото: Виктория Чернышева
УАЗ нашел новый способ борьбы с коррозией и браком

Первый, с зависимой подвеской, не устраивал из-за низкого клиренса. Второй, имевший независимую торсионную подвеску, тоже не дотягивал до необходимого значения, однако показывал прекрасные результаты на бездорожье.

В итоге на УАЗ-470 поставили зависимую мостовую подвеску с редукторами внешнего зацепления и получили 400 мм от дороги до картера главной пары. Однако такой автомобиль имел слишкой высокий центр тяжести и склонность к опрокидыванию.

Было найдено интересное решение: в колесных редукторах перешли к более компактному внутреннему зацеплению, когда одна шестерня располагается внутри другой. Да, клиренс получается всего 320 мм, но такая машина будет устойчивой и надежной. В результате армейское начальство одобрило именно такой вариант.

Ранее "РГ" сообщала, что УАЗ нашел новый способ борьбы с коррозией и браком. Кроме того, гамма модели УАЗ "Пикап" дополнится новой версией - с битопливным двигателем, способным потреблять как бензин, так и сжатый природный газ (метан).

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#УАЗ