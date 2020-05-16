УАЗ вспомнил, как начиналась история "Хантера"

Ульяновский автомобильный завод продолжает цикл исторических материалов. На этот раз компания в своих соцсетях вспомнила о том, как начиналась история современного "Хантера".

На стыке 1950-1960-х гг. УАЗ получил заказ от Министерства обороны разработать новый автомобиль на замену ГАЗ-69 и ГАЗ-69А.

В 1960-м году конструкторы представили два прототипа - УАЗ-460 и УАЗ-470.

Первый, с зависимой подвеской, не устраивал из-за низкого клиренса. Второй, имевший независимую торсионную подвеску, тоже не дотягивал до необходимого значения, однако показывал прекрасные результаты на бездорожье.

В итоге на УАЗ-470 поставили зависимую мостовую подвеску с редукторами внешнего зацепления и получили 400 мм от дороги до картера главной пары. Однако такой автомобиль имел слишкой высокий центр тяжести и склонность к опрокидыванию.

Было найдено интересное решение: в колесных редукторах перешли к более компактному внутреннему зацеплению, когда одна шестерня располагается внутри другой. Да, клиренс получается всего 320 мм, но такая машина будет устойчивой и надежной. В результате армейское начальство одобрило именно такой вариант.

Ранее "РГ" сообщала, что УАЗ нашел новый способ борьбы с коррозией и браком. Кроме того, гамма модели УАЗ "Пикап" дополнится новой версией - с битопливным двигателем, способным потреблять как бензин, так и сжатый природный газ (метан).