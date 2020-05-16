Умер актер Анатолий Екадомов

Заслуженный работник культуры России, актер Анатолий Екадомов, работавший в Московском Губернском театре, умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщается на сайте Союз театральных деятелей РФ.

"Не стало Анатолия Сергеевича Екадомова, замечательного артиста, прекрасного человека. Его знали и любили зрители, которые видели спектакли с его участием", - сказано в некрологе.

Анатолий Екадомов родился 20 июня 1941 года. В 1971-м окончил театральное училище имени Щукина. В 2016-м организовал поэтический театр одного актёра "Быть или не быть".

Отмечено, что Екадомов был известен во многом благодаря моноспектаклю "Есениана". Также артист занимал руководящие должности, в том числе в министерстве культуры Российской Федерации.

На экране появлялся в сериале с Альбертом Филозовым, Алексеем Гуськовым и Еленой Яковлевой "Важнее, чем любовь".