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Рубрика: В мире

В Киргизии охотники убили огромного волка, нападавшего на домашний скот

Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)

В Киргизии охотники застрелили крупного волка, нападавшего на домашний скот. Около года жители села Кемин Чуйской области Киргизии не могли поймать серого хищника. Его жертвами стали более 30 овец, два яка и несколько лошадей. Помимо серьезного ущерба животноводам, существовала реальная угроза жизни и здоровью людей.

Фото: Carlo BRESSAN / AFP
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"В течение всей зимы этот волк буквально терроризировал все село. По ночам проникал в кошары и нападал на домашний скот... Этот хищник был на редкость умный. Он словно знал, где мы расставляем ловушки для него. Дошло до того, что люди стали опасаться за свои жизни. Для поимки волка мы привлекли экологов и опытных местных охотников", - рассказал егерь охотхозяйства Женишбек Абыканов.

Зверя выслеживали несколько дней. Наконец удалось поймать, что называется, с поличным.

Между тем, в министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР отмечают, что в последнее время в республике увеличилось число хищников, которые все чаще нападают на животноводческие хозяйства, нанося им серьезный ущерб.

В госагенстве по охране окружающей среды и лесного хозяйства КР разработали специальный план мероприятий по обезвреживанию хищников, которые замечены вблизи населенных пунктов и представляют угрозу домашним животным и людям.

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