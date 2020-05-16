В Киргизии отмечают день матери

Президент страны Сооронбай Жээнбеков встретился с многодетными матерями и вручил им государственные награды. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента КР.

Согласно указу главы государства в 2020 году 1014 матерей-героинь Киргизии были удостоены ордена "Баатыр эне", 519 - медали "Эне даңкы". Впервые эти награды были учреждена в марте 1997 года.

"Мать - символ жизни, святости, тепла и любви. Духовные ценности молодежи, их любовь к Родине, чувство патриотизма формируются материнским теплом и заботой. Каждый ребенок впитывает с молоком матери высокие чувства любви к Родине. Ответственность перед своей страной начинается с любви к матери. Воспитание каждого ребенка в окружении материнской заботы, будет способствовать благополучному будущему народа", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

В числе награжденных бишкекчанки Зарипа Торобекова, Шарапат Акаева, Калыйман Мамбеталиева и Ырыс Есенбаева и многие другие.

- Мы очень благодарны и горды тем, что президент в такое трудное для страны время уделил нам внимание и нашел возможность встретиться с нами, - рассказала Зарипа Торобекова. - Он внимательно выслушал проблемы каждой из нас и пообещал по возможности решить их.

С Днем матери женщин Киргизии поздравили также спикер парламента Дастанбек Джумабеков и глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев.