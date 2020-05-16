В МЧС предупредили о риске передачи коронавируса через чипсы и орехи

Специалисты МЧС предупредили о высоком риске передачи коронавируса через чипсы и орешки. Опасны их упаковки, до которых уже дотрагивались другие люди.

"Риск заражения повышается, если вы едите из общей посуды или берете снеки из одной упаковки", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Специалисты рекомендуют максимально сократить прикосновения к любым поверхностям, а также к предметам в общественных местах, поскольку вирусы передаются не только воздушно-капельным путем, но и контактно-бытовым. В список необходимых сейчас личных вещей стоит добавить маски, перчатки, антисептик и одноразовые салфетки.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, число заболевших коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 4,5 миллиона человек.