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16.05.2020 12:16
Рубрика: Общество

В Минздраве рассказали о реабилитации пациентов с тяжелой формой COVID-19

Текст: Светлана Ментюкова
Вне зависимости от сложности течения у пациентов с COVID-19 им необходима поствирусная реабилитация. Об этом сообщил главный пульмонолог Минздрава России, заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, член-корр. РАН Сергей Авдеев. Мнение специалиста публикует пресс-служба Минздрава в рамках регулярных интервью с медицинскими экспертами об особенностях здоровьесберегающего поведения в период пандемии коронавирусной инфекции.
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

По мнению главного пульмонолога России, реабилитация в первую очередь требуется пациентам, у которых в результате тяжелого течения заболевания снизилась функции тех или иных органов. Во вторую, тем выздоровевшим, которые длительно находились в стационаре.

"В том числе в отделениях реанимации, в том числе на искусственной вентиляции легких и имеют большой риск потери мышечной массы, мышечной функции в результате атрофии от бездействия", - пояснил Сергей Авдеев.

По его словам, третья потенциальная группа пациентов - это те больные, которые находились на искусственной вентиляции легких после интубации, четвертая группа - те, кто длительное время находились в стационаре, и требуют коррекции психических функций. "То есть в результате тяжелого течения болезни наступают определенные изменения сферы сознания, такие как депрессия и так далее", - уточняет эксперт.

При этом главный пульмонолог отметил, что определенный восстановительный период требуется и тем, что перенес заболевание в легкой форме.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Сегодня сложно планировать отдых на морском побережье или в горах, соответственно, нужно предусмотреть отдых недалеко от мегаполиса. Сюда же можно включить определенные режимы, связанные с приемом витаминов. Важен витамин D и какие-то другие витаминные комплексы, наверное, здесь можно рассматривать как меры восстановления после заболевания", - уточнил Сергей Авдеев.

В более сложных случаях, отметил специалист, исходя из перечисленных групп пациентов, их состояний и оставшихся проблем потребуется реабилитация легочная, общая, реабилитация с привлечением психолога и возможно привлечением специалистов по лечебному питанию.

"В целом, если мы говорим сегодня о продолжительности реабилитации, в ряде случаев требуется от месяца до трех, а возможно и более длительное время для осуществления подобранных (лечащим врачом - прим. "РГ") программ", - подытожил эксперт.

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