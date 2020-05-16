В ОАЭ опровергли сообщения о гибели главы МИД эмирата

Государственный министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш опроверг сообщения о гибели главы МИД Абдаллы бен Заида, передает РИА Новости.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором виден горящий автомобиль и говорилось о теракте в отношении главы МИД ОАЭ. В этой связи госминистр призвал соседей ОАЭ к "благоразумию и мудрости" и пожелал своему коллеге бен Заиду здоровья и долгих лет жизни.

Напомним, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали в июне 2017 года дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. В результате была установлена транспортная блокада и разорваны все связи с эмиратом.