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16.05.2020 07:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье за сутки коронавирус диагностировали еще у 87 человек

Текст: Анна Бондаренко

За последние сутки в Приморье диагностировали 87 новых случаев COVID-19, сообщает пресс-служба правительства края, опираясь на данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За предыдущие сутки положительные результаты тестов были в 53 случаях.

Фото: Сергей Николаев/ РГ
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Как рассказала главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская, всего с начала эпидемии диагноз подтвердился у 1197 человек. Суточный прирост она назвала "значительным", отметив, что в основном его дали Находка, Уссурийск, Арсеньев, Партизанск и Партизанский район. Скачок говорит о недобросовестном соблюдении приморцами ограничительных режимов в майские праздники.

Число выздоровевших при этом - 39 человек. С начала эпидемии успешно прошли лечение 389 пациентов.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко подчеркнул, что необходимо усиливать проверки по соблюдению санитарных мер на территории края.

"Особое внимание нужно уделить транспорту - обязательный масочный режим в автобусах как для водителей, так и для пассажиров. Проводите постоянные проверки, выявляйте нарушителей, наказывайте такие компании, снимайте с маршрутов", - поручил он главам муниципалитетов.

Напомним, что из-за сложной эпидемиологической обстановки правительство Приморья продлило действие ограничительных мер до 1 июня - с 31 марта в крае действует режим полной самоизоляции.

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