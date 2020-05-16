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16.05.2020 12:32
Рубрика: В мире

В США задержана парикмахер с COVID-19, которая стригла клиентов

Текст: Максим Макарычев

В США задержана парикмахер, которая стригла клиентов, несмотря на положительный результат на COVID-19. По словам представителей департамента здравоохранения, женщина, работающая в парикмахерской в ​​пригороде Нью-Йорка Кингстоне, грубо нарушила законы штата.

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
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Согласно распоряжению губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, все парикмахерские, салоны красоты, маникюрные салоны или другие предприятия по оказанию услуг личной гигиены должны были оставаться закрытыми на время изоляции, напоминает CNN.

В заявлении округа Ольстер говорится о том, что представители департамента здравоохранения разыскивают любого, кто мог бы стричься в парикмахерской в ​​течение последних трех недель, и рекомендуют им пройти тестирование на коронавирус. Кингстон расположен примерно в 140 км к северу от Нью-Йорка. "Мы предпринимаем чрезвычайные меры, чтобы свести к минимуму распространение этого опасного заболевания, а понимание того, что парикмахерская незаконно работала в течение нескольких недель с сотрудником, зараженным COVID-19, чрезвычайно разочаровывает", - сказала доктор Кэрол Смит, комиссар по здравоохранению Ольстера.

В настоящее время в округе Ольстер зафиксировано 1563 подтвержденных случая COVID-19 и 64 смертельных исхода.

В мире США Распространение коронавируса COVID-19

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