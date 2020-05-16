В США задержана парикмахер с COVID-19, которая стригла клиентов

В США задержана парикмахер, которая стригла клиентов, несмотря на положительный результат на COVID-19. По словам представителей департамента здравоохранения, женщина, работающая в парикмахерской в ​​пригороде Нью-Йорка Кингстоне, грубо нарушила законы штата.

Согласно распоряжению губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, все парикмахерские, салоны красоты, маникюрные салоны или другие предприятия по оказанию услуг личной гигиены должны были оставаться закрытыми на время изоляции, напоминает CNN.

В заявлении округа Ольстер говорится о том, что представители департамента здравоохранения разыскивают любого, кто мог бы стричься в парикмахерской в ​​течение последних трех недель, и рекомендуют им пройти тестирование на коронавирус. Кингстон расположен примерно в 140 км к северу от Нью-Йорка. "Мы предпринимаем чрезвычайные меры, чтобы свести к минимуму распространение этого опасного заболевания, а понимание того, что парикмахерская незаконно работала в течение нескольких недель с сотрудником, зараженным COVID-19, чрезвычайно разочаровывает", - сказала доктор Кэрол Смит, комиссар по здравоохранению Ольстера.

В настоящее время в округе Ольстер зафиксировано 1563 подтвержденных случая COVID-19 и 64 смертельных исхода.