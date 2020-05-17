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Актриса и режиссер Линн Шелтон умерла в 54 года от болезни крови

Новости
    17.05.2020, 19:32
Текст:   Олег Усков
Фото: Danny Moloshok/Invision/AP Фото: Danny Moloshok/Invision/AP
Фото: Danny Moloshok/Invision/AP

Американская актриса, режиссер, продюсер и сценаристка Линн Шелтон умерла на 55-м году жизни 15 мая в Лос-Анджелесе

Как передает THR со ссылкой на представителя Линн, причиной смерти Шелтон стало заболевание крови, которое не смогли своевременно выявить.

Линн Шелтон родилась 27 августа 1965 года в Огайо. Закончив колледж штата, училась в Школе драмы Вашингтонского университета, затем перебралась в Нью-Йорк.

В киноиндустрии начала с "технических" должностей, в режиссуре дебютировала в 2006-м. На счету Линн - постановка эпизода культовых "Безумцев", "Новенькая", ситкомы "Проект Минди" и чудесный "Мастер не на все руки", "Бесстыжие", сэдком "Мэрон", удивительный сериал "В лучшем мире", сплэттер-комедия "Диета из Санта-Клариты", "Блеск", "Утреннее шоу", "Курс биологии" - словом, очень нестыдный перечень.

Последней ее работой стал тепло встреченный сериал "И повсюду тлеют пожары".

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