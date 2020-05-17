Бельгийские врачи устроили премьеру "коридор позора"

Медики бельгийского госпиталя "Сен-Пьер" встретили премьер-министра страны Софи Вильмес "коридором презрения и позора", когда та в воскресенье приехала поддержать персонал учреждения. Местная пресса распространила кадры, на которых видно, что более сотни работников больницы выстроились вдоль ведущей к ней дороги и демонстративно отворачивались спиной, когда кортеж премьера приближался к ним.

Таким образом врачи и медсестры выразили свое недовольство действиями властей в условиях пандемии коронавируса. А именно, они требуют от правительства повышения зарплат или иных компенсаций за последние недели. Медикам также пришлось не по вкусу требование правительства к медперсоналу обязательно работать сверхурочно, если в этом есть необходимость.

В профсоюзе пояснили, что последние недели были для врачей, медсестер и остального персонала очень тяжелыми, они и так работали сверхурочно, а потому принудительные меры вызывают только раздражение.

Глава правительства, пообщавшись с персоналом, пообещала принять меры для их финансовой и психологической поддержки, но этот вопрос вот уже более месяца, как завис в коридорах власти.