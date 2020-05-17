Голикова сравнила уровень летальности от COVID-19 в России и мире

Уровень летальности от коронавирусной инфекции в России и мире различается в 7,5 раз. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Уровень летальности в Российской Федерации в 7,5 раза меньше, чем по миру в целом", - сообщила Голикова в анонсе передачи "Вести недели" в эфире телеканала "Россия 1".

В том же анонсе ведущий программы Дмитрий Киселев задал своей гостье вопрос о том, почему в стране такой низкий уровень летальности и почему столь впечатляющий результат вызывает у других государств "приступ ревности". Ответ на него в коротком ролике не показан.

Ранее вице-премьер заявила, что Россия никогда не манипулировала официальной статистикой.

"У нас ежемесячно публикуется статистика о смертности, и по апрелю точные данные появятся в конце мая. Но у нас есть оперативные данные, и мы их анализируем", - отметила она.