Постановление губернатора Костромской области от 15 мая 2020 года № 81 "О внесении изменений в постановления губернатора Костромской области от 02.04.2020 № 40 и от 06.04.2020 № 47"

В соответствии с частью 64 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 14 мая 2020 года № 27, в целях совершенствования нормативного регулирования постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 2 апреля 2020 года № 40 "О перечне должностных лиц исполнительных органов государственной власти Костромской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" следующее изменение:

пункт 1 дополнить подпунктами 4-8 следующего содержания:

"4) департамента агропромышленного комплекса Костромской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в пределах своих полномочий:

директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области;

заместитель директора департамента агропромышленного комплекса Костромской области в соответствии с должностным регламентом;

начальник отдела животноводства, племенной работы и перерабатывающей промышленности департамента агропромышленного комплекса Костромской области;

заместитель начальника отдела животноводства, племенной работы и перерабатывающей промышленности департамента агропромышленного комплекса Костромской области;

главный специалист-эксперт отдела животноводства, племенной работы и перерабатывающей промышленности департамента агропромышленного комплекса Костромской области;

5) департамента культуры Костромской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в пределах своих полномочий:

директор департамента культуры Костромской области;

первый заместитель директора департамента культуры Костромской области;

заведующий сектором выставочной деятельности и культурно­-познавательного туризма департамента культуры Костромской области;

консультант сектора выставочной деятельности и культурно­-познавательного туризма департамента культуры Костромской области;

главный специалист-эксперт сектора выставочной деятельности и культурно-познавательного туризма департамента культуры Костромской области;

6) департамента по труду и социальной защите населения Костромской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в пределах своих полномочий:

директор департамента по труду и социальной защите населения Костромской области;

заместитель директора департамента по труду и социальной защите населения Костромской области в соответствии с должностным регламентом;

начальник отдела оплаты труда и социально-трудовых отношений департамента по труду и социальной защите населения Костромской области;

заместитель начальника отдела оплаты труда и социально-трудовых отношений департамента по труду и социальной защите населения Костромской области;

консультант отдела оплаты труда и социально-трудовых отношений департамента по труду и социальной защите населения Костромской области;

главный специалист-эксперт отдела оплаты труда и социально­ трудовых отношений департамента по труду и социальной защите населения Костромской области;

7) департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в пределах своих полномочий:

заместитель директора департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области в соответствии с должностным регламентом;

начальник управления контроля (надзора) за строительством департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области;

начальник отдела контроля (надзора) за долевым строительством департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области;

заместитель начальника отдела контроля (надзора) за долевым строительством департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области;

консультант отдела контроля (надзора) за долевым строительством департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области;

начальник отдела государственного строительного надзора департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области;

заместитель начальника отдела государственного строительного надзора департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области;

консультант отдела государственного строительного надзора департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области;

8) департамента лесного хозяйства Костромской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в пределах своих полномочий:

директор департамента лесного хозяйства Костромской области;

первый заместитель директора департамента лесного хозяйства Костромской области;

начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах департамента лесного хозяйства Костромской области;

заместитель начальника отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах департамента лесного хозяйства Костромской области;

консультант отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах департамента лесного хозяйства Костромской области;

главный специалист-эксперт отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах департамента лесного хозяйства Костромской области;

ведущий специалист-эксперт отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах департамента лесного хозяйства Костромской области;

начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Костромской области;

заместитель начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Костромской области;

консультант отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Костромской области;

главный специалист-эксперт отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Костромской области;

ведущий специалист-эксперт отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Костромской области.".

2. Внести в постановление губернатора Костромской области от 6 апреля 2020 года № 47 "О дополнительных мерах, предъявляемых к организациям и индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют деятельность на территории Костромской области в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 29.04.2020 № 75, от 08.05.2020 № 79) следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"," дополнить словами "от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",";

2) в пункте 1:

дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:

"4.1) принять меры по соблюдению гражданами требования использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественном транспорте, при посещении вокзалов, зданий, строений (помещений в них), иных мест с пребыванием людей;";

подпункт 6 дополнить словами "(в отношении работодателей, численность работников которых составляет 300 и более человек)";

3) подпункт 1 пункта 2 признать утратившим силу;

4) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. При выявлении уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области нарушений требований, установленных настоящим постановлением, материалы незамедлительно направляются в соответствующие исполнительные органы государственной власти Костромской области, должностные лица которых в соответствии с постановлением губернатора Костромской области от 2 апреля 2020 года № 40 "О перечне должностных лиц исполнительных органов государственной власти Костромской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При выявлении уполномоченными должностными лицами, указанными в подпункте 2 пункта 2 настоящего постановления, нарушений требований, установленных настоящим постановлением, принимаются меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к административной ответственности по статье 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, либо незамедлительно направляются материалы должностным лицам, которые в соответствии с постановлением губернатора Костромской области от 2 апреля 2020 года № 40 "О перечне должностных лиц исполнительных органов государственной власти Костромской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При выявлении уполномоченными должностными лицами нарушений требований, предусмотренных предписаниями Главного государственного санитарного врача по Костромской области, материалы незамедлительно направляются в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области для принятия соответствующих решений в соответствии с законодательством.".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников







