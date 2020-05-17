Постановление правительства Ленинградской области от 16 мая 2020 года № 291 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVTD-19) на территории Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области" следующие изменения:

в пункте 1.21:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Все хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Ленинградской области, в том числе хозяйствующие субъекты, осуществлявшие деятельность до вступления в силу настоящего постановления, обязаны:";

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"Хозяйствующие субъекты обязаны осуществлять контроль за обязательным использованием посетителями, покупателями, клиентами, находящимися на территории, в том числе в помещениях, используемых указанными хозяйствующими субъектами для осуществления деятельности, средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая маска, повязка, респиратор) в случаях, если использование таких средств индивидуальной защиты органов дыхания является обязательным в соответствии с настоящим постановлением.

За несоблюдение указанных требований установлена административная ответственность вплоть до приостановки деятельности.";

пункт 1.22.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"организаций общественного питания и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания при гостиницах и иных средствах размещения в отношении проживающих в них граждан с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению.";

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области - председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.

3. Настоящее постановление вступает в силу 17 мая 2020 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







