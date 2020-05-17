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17.05.2020 14:17
Рубрика: В мире

Мадриду и Барселоне не разрешили выходить из карантина

Текст: Юрий Когалов

Несколько испанских провинций застряли на предварительном этапе плана выхода из карантина (так называемая фаза 0). По мнению правительства, в них никак не создадутся условия для перехода на следующий уровень (фаза 1). В связи с этим власти придумали для них фазу 0,5, которой не было в первоначальном плане и которая разрешит снять некоторые ограничения. Среди территорий, которым понадобился особый подход, оказалось автономное сообщество Мадрид, Барселона и несколько провинций из региона Кастилия и Леон.

Фото: Álex Zea/Europa Press via Getty Images
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Как передает Europa press, с понедельника здесь будет разрешено работать различным заведениям индивидуального обслуживания клиентов без предварительной записи, откроются магазины, некоторые образовательные и социальные центры. Местные жители получат возможность собираться в группы до 10 человек в помещениях и до 15 на открытом воздухе. Распахнут свои двери церкви, правда, пускать туда единовременно смогут не более трети от максимальной вместимости прихожан. Заработают библиотеки и музеи. Все это должны были разрешить только после перехода на второй этап, но местные власти так просили снять хотя бы часть ограничений, что центральное правительство пошло им навстречу.

Впрочем, часть запретов остается в силе. Так, отели, туристические заведения, рестораны будут пока закрыты, запрещено проведение шоу.

Однако некоторые послабления сделаны для профессиональных спортсменов высокого уровня. Они смогут проводить по две тренировки в день - с 6 до 10 утра и с 8 до 11 вечера на открытом воздухе, индивидуально и только в пределах провинции, в которой проживают.

Фото: David Ramos/Getty Images
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Среди причин, по которым власти отказали Мадриду, Барселоне и другим провинциям в переходе к фазе 1 (этот этап в 28 провинциях из 50 начался 11 мая), оказалось недостаточное количество проводимых в день тестов на коронавирус. А ведь именно эти территории отмечены наибольшим числом инфицированных.

Согласно последним данным, в Испании зарегистрировано 231 119 случаев заражения, 27 650 человек скончались, 149 576 выздоровели. Мадрид занимает первое место по стране с 66 338 заболевшими (8 847 умерших), на втором месте Каталония с 55 824 инфицированными (5944 скончались), на третьем - Кастилия и Леон с 18470 зараженными (1946 человек умерло). Это регионы с высокой плотностью населения, что способствует распространению вируса, поэтому относятся к ним строже, чем к другим, отмечают также в правительстве.

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