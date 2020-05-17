В Петербурге между охранниками больницы произошла поножовщина

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали охранника одной из больниц Василеостровского района. Он подозревается в том, что пытался зарезать своего коллегу.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщение о поножовщине в больнице поступило вчера, 16 мая в 01.40.

Выяснилось, что двое охранников медучреждения той ночью пили спиртное в комнате отдыха. По какой-то причине они поссорились. В пылу конфликта 50-летний охранник набросился с ножом на своего 41-летнего коллегу.

В результате пострадавший был госпитализирован с многочисленными ранениями. Его состояние медики характеризуют как тяжелое.

Второй участник конфликта задержан по подозрению в совершении этого преступления. Следственным отделом СК по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".