Мозг может видеть буквы вслепую

"Увидеть" в уме различные буквы смогли незрячие люди в эксперименте, который провели ученые. Эта работа может стать прорывом в борьбе со слепотой. Надо отметить, что попытки помочь тем, кто потерял зрение, делаются давно.

И такой шанс в принципе есть, так как у большинства из них зрительная область мозга остается в порядке и могла бы воспринимать какие-то сигналы. Отсюда идея: напрямую стимулировать зрительную кору с помощью электродных имплантатов, так что незрячий человек сможет что-то увидеть. Конечно, не сложные образы, но буквы вполне вероятно.

Эксперимент выглядит так. В мозг вживляли электроды, причем каждый служил как бы единичным пикселем. Все вместе они должны создать образ буквы. Электроды включались все сразу, но мозг видел не букву, а какое-то размытое облако, в котором трудно было вычленить конкретный образ. Ученые пробовали самые разные варианты эксперимента, но без особого успеха.

И вот исследователи из Бэйлорского университета, кажется, попали в "десятку". Они стали включать электроды не одновременно, а последовательно. В итоге буква постепенно прорисовывалась на зрительной коре. Как будто человек водит пальцем по ладони, повторяя контур какой-нибудь буквы.

В экспериментах испытуемые должны были на сенсорном экране нарисовать пальцами ту фигуру, которую "видел" их мозг, в который посылали электродные сигналы. И все успешно справились с задачей, а один из добровольцев вообще показал очень высокий результат: за минуту сумел распознать 86 электродных фигур. И хотя для теста использовали достаточно простые символы, вроде букв С, W, N, U, авторы полагают, что таким же образом можно передать в мозг и более сложные изображения. Результаты исследований опубликованы в журнале Cell.