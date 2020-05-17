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Netflix представил свою песню для "Евровидения"

Новости
    17.05.2020, 13:15
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Это замечательно: на YouTube-канале Netflix UK & Ireland объявился полутораминутный пародийный клип "для "Евровидения", в котором Уилл Феррелл (поет сам) и Рэйчел МакАдамс исполняют синтетический трек Volcano Man. Произведение клинически скандинавской тематики - фьорды, облака, которые попирают вершины гор, вечный герой и вечная любовь - вот это вот всё.

Фото: youtube.com
Юрий Лоза дал экспертную оценку виртуальному "Евровидению"

Что в изложении названных, представленных как Ларс Эрикссонг и Сигрит Эриксдоттир, определенно выглядит издевательством.

Комментаторы оценили шутку. Отметив, что впервые в истории американцам наконец-то удалось понять суть "Евровидения" настолько, чтобы компетентно поиздеваться над этой проблемой (на самом деле далеко не впервые). "Синтипоп, лирика, которая вообще ничего не значит, серебристый макияж, кожа и общая эстетика чего-то "смутно этнического" - как же это прекрасно", - отметили юзеры. Выставив номеру двенадцать баллов.

Релиз музыкальной комедии Eurovision: The Story of Fire Saga состоится на сервисе 26 июня. Феррелл и МакАдамс сыграли в ней начинающих исландских музыкантов, жаждущих победы в легендарном песенном конкурсе.

Плюс мы увидим Пирса Броснана, Деми Ловато, которая исполнит в ленте песню In The Mirror, Дэна Стивенса, Йоуханнеса Хёйкьюра Йоуханнессона, Олафура Дарри Олафссона, Нину Дёгг Филиппусдоттир и Бьёрна Хлинура Харальдссона.

Феррелл выступил соавтором сценария. Режиссер - клипмейкер Дэвид Добкин ("Шанхайские рыцари", "Железный кулак", "В пустыне смерти").

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