Путин поздравил Токаева с днем рождения

Президент России по телефону тепло поздравил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с днем рождения.
Лидеры затронули вопросы двусторонней повестки, сообщили в пресс-службе Кремля.
Российский президент также направил имениннику поздравительную телеграмму. Владимир Путин отметил вклад Токаева в укрепление сотрудничества в различных сферах и конструктивного взаимодействия в продвижении евразийских интеграционных процессов.
"Дорожу установившимися между нами товарищескими отношениями", - написал президент РФ.