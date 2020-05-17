Арестованы двое грабителей, напавших на полицейского в Ногинске

Суд арестовал двух грабителей, напавших на полицейского в подмосковном Ногинске при задержании в магазине.

Как сообщает ТАСС, 14 мая на пульт частной охраны поступил сигнал из магазина в Ногинске. По дороге к магазину охранник обратился к проезжавшим мимо сотрудникам ГИБДД. В магазине полицейские увидели двух грабителей в масках и вооруженных ломом и отверткой. На требование сдаться они ответили активным сопротивлением. В результате борьбы один из сотрудников получил травму головы и был госпитализирован.

Вместе с двумя подозреваемыми 49 и 47 лет была задержана 34-летняя жительница Раменского городского округа, помогавшая им скрыться с места преступления. Суд принял решение об аресте двух мужчин. Как поясняют правоохранители, следствием также будет дана оценка действиям их сообщницы. Также следствие проверит причастность фигурантов к другим кражам в Электростали.