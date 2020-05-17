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17.05.2020 16:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Москвичей призвали не подкармливать уток

Текст: Ирина Огилько
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

В столице из-за продолжающегося режима самоизоляции на улицах малолюдно. Вернувшиеся в столицу пернатые осмелели и начали осваивать новую среду обитания. Об этом сообщают специалисты Мосприроды.

- При встрече уток или других диких птиц на улице или на природных территориях стоит помнить, что они не нуждаются в подкормке, - сообщили в пресс-службе Мосприроды. - В весенне-летний период дикие животные в естественной среде способны самостоятельно находить себе корм, включаясь в пищевую цепочку экосистем природных территорий. Подкормка птиц может повлечь за собой их стремительное размножение, что приведет к опасности возникновения эпидемий. В "природной столовой" еда более сбалансирована и питательна, чем корм, который предлагают люди. Чрезмерное употребление такого корма не может не отразиться на состоянии здоровья птиц.

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Кроме того, в период вскармливания птенцы нуждаются в естественной и разнообразной пище. Привыкая к доступному корму в кормушке и не приобретая навыков добычи его в природе, такие птицы в будущем, скорее всего, погибнут.

Кстати, по данным специалистов, в Москве живет огромное количество уток. По данным общегородского учета водоплавающих птиц, в 2020 году на зимовку остались более 30 тысяч особей, из них свыше 9 750 особей - на природных территориях Москвы. Весной к ним присоединяются и вернувшиеся с юга утки.

Фото: mos.ru
Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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