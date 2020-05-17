На Филевской линии метро остановлено движение

Временно остановлено движение поездов метро между станциями "Пионерская" и "Кунцевская" Филевской линии. Как сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter, причиной остановки поездов стало упавшее на рельсы дерево.

- Пассажирам угрозы нет, движение поездов на участке временно приостановлено, - говорится в сообщении метро. Там отметили,что во время падения дерева поездов на путях не было, приближающиеся составы были оповещены об инциденте, поэтому пассажиров довезли до ближайших станций. В настоящее время специальные службы устраняют последствия инцидента.

На время восстановительных работ пассажирам предложено пользоваться "синей" веткой метро или маршрутами наземного транспорта: №73, а также №135 и №178.

Напомним, что ранее МЧС по Москве предупреждали жителей региона об усилении ветра в порывах до 20 м/с.