Три из 11-ти водоемов столицы готовы к летнему сезону и приему отдыхающих

Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах провели обследование одиннадцати водоемов, из них пока только три готовы к приему отдыхающих. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе департамента по нам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарному обеспечению.

Как сообщили в пресс-службе, несмотря на карантин, спасатели и водолазы обеспечивают безопасность на акватории столицы и проводят обследование дна водоемов в соответствии с графиком. С 6 мая 2020 года, в течение 10 дней поисково-спасательный водолазный отряд проверил одиннадцать зон отдыха с купанием - пляж "Левобережный", "Большой садовый пруд", пляжный комплекс "Бич Клаб", "Озеро Белое", "Тропарёво", "Мещерское", "Серебряный Бор-2", "Серебряный Бор-3", "Большой городской пруд", "Озеро Чёрное" и "Озеро Школьное".

По итогам проверки к летнему купальному сезону из них готовы только три - "Тропарёво", "Мещерское" и пляж "Левобережный", в которых дно водоемов чистое и не представляет опасность для купающихся людей.

В остальных зонах отдыха в связи с карантином подготовка водоемов не проводилась, поэтому сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах выдали предписание балансодержателям, в которых указали до 25 мая провести очистку дна от мусора и опасных предметов.

Напомним, что пока режим самоизоляции продлен до 31 мая.