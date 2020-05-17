В Белгороде умер житель Тульской области, лечившийся от COVID-19

В Белгороде зафиксирована десятая смерть пациента с коронавирусом. Как сообщили в оперативном штабе, погиб 67-летний житель Тульской области, который проходил лечение в городской больнице №2.

Это десятый летальный случай в регионе. В настоящее время в области зафиксировано 1222 случая заболевания коронавирусом, 73 из них - за последние сутки. На лечении - как амбулаторно, так и в стационарах - остаются 852 пациента.

Напомним, что с 12 мая в Белгородской области введен масочный режим: в закрытых помещениях - магазинах, организациях и на предприятиях - люди должны находиться в гигиенической или медицинской маске.