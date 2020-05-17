На Камчатке зарегистрировали глубинное землетрясение

В воскресенье днем сейсмологи зарегистрировали глубинное землетрясение на территории Камчатского полуострова, сообщает Интерфакс со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Отмечается, что сейсмособытие магнитудой 3,6 произошло на территории Усть-Большерецкого района Камчатского края в 15-02 по местному времени. Его очаг залегал на глубине 288 километров, эпицентр находился на суше в 54 километрах северо-восточнее села Усть-Большерецк.

В региональном ГУ МЧС РФ отметили, что это землетрясения в населенных пунктах не ощутили. Пострадавших и разрушений нет.

К слову, согласно долгосрочному прогнозу Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, вероятность сильного землетрясения с сейсмическим эффектом до 9 баллов в главном городе региона, Петропавловске-Камчатском, в следующие пять лет оценивается в 40-50 процентов.