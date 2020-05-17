На Колыме из-за коронавируса закрыли на карантин поселок Ягодное

Губернатор Магаданской области Сергей Носов в связи с коронавирусом ввел карантин в поселке Ягодное, районном центре Ягоднинского района, где проживает три тысячи человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Режим вступил в силу с 00:00 минут 17 мая 2020 года по местному времени. Его действие продлится до особого распоряжения.

Предусматривается, что жители поселка смогут покидать свои дома только в нескольких случаях: выгуливая домашних животных, отправляясь на работу и в магазины, обращаясь за экстренной медицинской помощью. В общественных местах они должны соблюдать масочный режим и придерживаться социальной дистанции. Выезжать из поселка можно будет только после прохождения теста на коронавирус и получения отрицательного результата и разрешения районной администрации. При этом результат должен быть известен не ранее пяти дней до даты планируемого выезда.

В поселке прекращается транспортное сообщение по автомобильным дорогам, включая грузовые перевозки, на общественном транспорте и в личных автомобилях. Дезинфекционная обработка подъездов будет проводиться не реже трех раз в неделю.

Ранее стало известно, что сразу у нескольких старателей обнаружили коронавирус, на карантин закрылась артель золотодобытчиков "Кривбасс" в Ягоднинском районе.

В настоящее время в Магаданской области официально зарегистрировано 187 случаев COVID-19, и больше всего как раз в Ягодном - у 118 человек.