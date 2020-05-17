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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Первый случай COVID-19 выявлен в закрытом городе Циолковский

Камень в честь основания космодрома Восточный в городе Циолковский. Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Камень в честь основания космодрома Восточный в городе Циолковский. Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Камень в честь основания космодрома Восточный в городе Циолковский. Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Первый пациент с коронавирусной инфекцией выявлен в закрытом городе Циолковский в Амурской области, где живут сотрудники космодрома Восточный. Об этом в Instagram сообщил глава города Сергей Левицкий.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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О первом выявленном случае заражения Левицкий сообщил накануне вечером по итогам заседания оперативного штаба. Глава города призвал жителей не выходить из дома без лишней необходимости, не собираться в группы.

Как сообщили в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в "Роскосмос"), с сегодняшнего дня на космодроме Восточный усилены меры по противодействию распространения COVID-19. Дважды в день проводится дезинфекция транспорта, на котором работники доставляются на космодром, обрабатываются административные здания, увеличено число влажных уборок в помещении. Усилен контроль за соблюдением масочного режима работниками космодрома. В столовых введен специальный график, который предотвращает скопление большого количества людей. Продолжается ежедневное измерение температуры у персонала.

Город Циолковский является административно-территориальным образованием при космодроме Восточный. Там живут сотрудники и строители, трудящиеся над возведением объекта. Ранее сообщалось, что строительство космодрома на период пандемии COVID-19 не останавливалось.

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