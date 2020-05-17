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17.05.2020 08:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Якутии 1500 рабочих Чаядинского месторождения проверили на COVID-19

Текст: Анна Бондаренко

В мобильном госпитале, который развернут рядом с Чаядинским нефтегазоконденсатным месторождением в Якутии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции, медики провели более 1500 динамических наблюдений и порядка 1000 скрининговых осмотров работников, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия).

Госпиталь рассчитан на 125 человек, но при необходимости его ресурсы могут быть расширены. Здесь оказывают помощь рабочим предприятия, не отправляя их в другие лечебные учреждения.

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Для проведения противоэпидемических мероприятий сейчас задействовано около 30 специалистов МЧС России, а также 10 медицинских работников Минздрава Якутии. В госпитале распланировано зонирование, организованы санпропускники, отдельные входы для персонала и пациентов, подготовлены к работе четыре аппарата ИВЛ, мобильная клинико-диагностическая лаборатория, помещения для компьютерного томографа и рентгена.

Напомним, что в середине апреля на Чаяндинском месторождении ввели строгий карантин, когда сразу у нескольких человек диагностировали COVID-19. По словам Республики Якутия Айсена Николаева, ситуация на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении находится под контролем федерального и республиканского оперативных штабов. Планируется, что из 10,5 тысячи вахтовиков в различные регионы вывезут 8,5 тысячи человек. Оставшаяся часть будет налаживать непрерывный рабочий процесс.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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