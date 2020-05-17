В Забайкалье за сутки потушили восемь лесных пожаров

Восемь лесных пожаров ликвидировано за минувшие сутки в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.

Лесопожарные формирования не прекращали тушить огонь, кроме того, в борьбе им помогли дожди. В итоге были ликвидированы восемь пожаров на общей площади более 11 тысяч гектаров.

Локализован один в Карымском районе, его ликвидация продолжается. На месте работает 85 человек и 13 единиц техники.

"Ситуация под контролем, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - подчеркивает пресс-служба регионального министерства.