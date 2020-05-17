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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Бывший председатель комитета Совета Федерации РФ скончался от коронавируса

Фото: ИТАР-ТАСС/ Борис Кавашкин Фото: ИТАР-ТАСС/ Борис Кавашкин
Фото: ИТАР-ТАСС/ Борис Кавашкин

В Удмуртии от коронавируса скончался экс-председатель Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии Виктор Шудегов.

"Ушел из жизни экс-руководитель регионального отделения политической партии "Справедливая Россия" в Удмуртской Республике, бывший сенатор от УР, депутат Государственной Думы V и VI созывов, доктор физико-математических наук, профессор Виктор Евграфович Шудегов", - сообщает официальный сайт реготделения "эсеров" в республике.

Там отметили, что причиной смерти бывшего политика стал COVID-19.

Виктору Шудегову было 67 лет. В Совфеде он работал с 2001 по 2007 год, причем с 2002-го возглавлял вышеназванный комитет. Затем до 2016 года являлся депутатом Госдумы. Был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством".

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