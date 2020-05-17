Суд арестовал зампреда пензенского правительства Бурлакова

В субботу, 16 мая, в Пензе по решению Ленинского районного суда был арестован заместитель председателя регионального правительства - министр сельского хозяйства. Арест продлится до 13 июля, сообщает РИА Новости.

В четверг сотрудники регионального УФСБ провели ряд следственных действий дома у Бурлакова и в областном минсельхозе в связи с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с хищением бюджетных средств, сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

Обыски прошли и у его первого заместителя Андрея Персанова, а также бывшего депутата заксобрания области Дмитрия Лаврентьева, которых задержали до избрания меры пресечения судом.

Лаврентьев, как и Бурлаков, арестован до 13 июля, вопрос об избрании меры пресечения Персанову пока решается судом.