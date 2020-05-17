В Петербурге подтвердили смерть еще пяти пациентов от COVID-19

Комиссия по анализу летальных исходов подтвердила, что к смерти пятерых петербуржцев привела коронавирусная инфекция. Все они были старше 65 лет и имели хронические заболевания.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Пациенты, о которых идет речь, скончались во второй половине апреля. Среди них мужчины 69 и 86 лет, одна 65-летняя женщина и две женщины в возрасте 80 лет.

Комиссия пришла к выводу, что во всех случаях к смерти привела двусторонняя пневмония, обусловленная инфекцией COVID-19. При этом в комздраве отмечают, что пациенты имели хронические заболевания: кардиосклероз, ожирение, гипертонию, последствия инсульта.

Согласно данным городского оперативного штаба, с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 10462 случая заражения коронавирусом. Умерло 85 человек. Выздоровело - 2175. За последние сутки в городе выявили 451 новый случай заражения COVID-19.