В Петербурге пусковая установка С-300 стала частью мемориала

Пусковая установка зенитной ракетной системы С-300 стала частью мемориала зенитчикам Ленинградской армии Западного военного округа. Весь мемориал будет символизировать память о боевых расчетах зенитных установок, защищавших мирное небо.

Мемориал возводят в Пушкине, сообщила пресс-служба ЗВО. Зенитный ракетный комплекс С-300 раньше находился на боевом дежурстве по противовоздушной обороне военных, административных и промышленных объектов. Но после того как полк перевооружили на зенитные ракетные системы большой и средней дальности С-400 "Триумф", С-300 решили сделать частью памятного мемориала.

Ленинградская армия ВВС и ПВО стала правопреемником нескольких объединений. Военнослужащие принимали участие в Великой Отечественной войне, выполняли интернациональный долг во многих странах, участвовали в ликвидации последствий Чернобыльской аварии.

Сегодня они несут боевое дежурство по противовоздушной обороне как военных, так и гражданских объектов в 26 субъектах Российской Федерации. На вооружении стоят новейшие средства ВВС и ПВО.

Кстати, частью мемориала в Санкт-Петербурге уже стал и советский многоцелевой истребитель четвертого поколения МиГ-29, который многие годы нес боевое дежурство.