Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
17.05.2020,  
14:36
Текст:  Светлана Цыганкова

В Петербурге пусковая установка С-300 стала частью мемориала

Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

Пусковая установка зенитной ракетной системы С-300 стала частью мемориала зенитчикам Ленинградской армии Западного военного округа. Весь мемориал будет символизировать память о боевых расчетах зенитных установок, защищавших мирное небо.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Минобороны заключит контракт на ежегодную поставку С-400 до 2024 года

Мемориал возводят в Пушкине, сообщила пресс-служба ЗВО. Зенитный ракетный комплекс С-300 раньше находился на боевом дежурстве по противовоздушной обороне военных, административных и промышленных объектов. Но после того как полк перевооружили на зенитные ракетные системы большой и средней дальности С-400 "Триумф", С-300 решили сделать частью памятного мемориала.

Ленинградская армия ВВС и ПВО стала правопреемником нескольких объединений. Военнослужащие принимали участие в Великой Отечественной войне, выполняли интернациональный долг во многих странах, участвовали в ликвидации последствий Чернобыльской аварии.

Сегодня они несут боевое дежурство по противовоздушной обороне как военных, так и гражданских объектов в 26 субъектах Российской Федерации. На вооружении стоят новейшие средства ВВС и ПВО.

Кстати, частью мемориала в Санкт-Петербурге уже стал и советский многоцелевой истребитель четвертого поколения МиГ-29, который многие годы нес боевое дежурство.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ЗРК
Фото: Unknown author/Wikimedia.org
Штурмовик Ил-2 стал лицом Huawei 15:19
ВКС РФ получат до 2027 года 12 дивизионов ракетных систем С-350 27.12.2019
Россия и Беларусь заключили контракты на ремонт и сервис ЗРК 28.08.2019
мемориал
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Россия начала сборку истребителей Су-35 для Египта 14:32
С-300
В Ленобласти проверили боеготовность "Фаворитов" и "Триумфов" 09.08.2017
Под Калининградом "Фавориты" уничтожили "нарушителей" границы 14.07.2017