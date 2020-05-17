Число умерших от COVID-19 на Кубани выросло до 25 человек

Накануне на Кубани от коронавируса скончался еще один человек. Это 25-й летальный случай среди пациентов с диагнозом COVID-19 в регионе. Об этом сообщает краевой оперативный штаб.

"Мужчина 58 лет заболел 13 апреля - появились жалобы на слабость, недомогание и повышение температуры до 37,5 градуса, лечился самостоятельно, - говорится в сообщении, помещенном на сайте администрации Кубани. - 21 апреля был госпитализирован в ГКБ № 1 Краснодара. Положительный анализ на COVID-19 был получен 22 апреля. Пациент сразу же был переведен в СКИБ. 1 мая его состояние ухудшилось, в связи с чем, его перевели в отделение реанимации. 5 мая мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на усилия медиков, пациента спасти не удалось. 16 мая мужчина скончался".

За последние сутки выявлено 95 новых случаев заболевания. Среди заболевших 54 женщины и 41 мужчина. Возраст заболевших - от года до 87 лет.

Из них - восемь детей. В Краснодаре заболели двое пятилетних детей и девятилетний ребенок. В Славянском районе заболел годовалый ребенок, в Сочи - 11-летний. 15-летний подросток заболел в Апшероском районе, по одному 17-летнему подростку в Кавказском и Крымском районах.

Всего среди заболевших по 20 случаев зафиксировано в Краснодаре и в Кавказском районе, по восемь - в Сочи и Апшеронском районе, по четыре - в Армавире и Тихорецком районе, пять в Каневском районе. По три случая выявлено в Гулькевичском и Крымском районах, по два случая - в Новоросссийске, Новокубанском, Ленинградском, Северском, Славянском районах. По одному случаю выявлено в Калининском, Ейском, Тимашевском, Кущевском, Красноармейском, Староминском, Динском, Темрюкском района, в Анапе и Горячем ключе.

- Общее число заболевших - 2605 человек, из них 149 детей. 1261 пациент выписан с выздоровлением, в том числе за последние сутки 122 человека, - сообщили в минздраве края. - 25 пациентов умерло - 10 в СКИБ, 1 в инфекционной больнице № 3 Новороссийска, три - в Лабинской ЦРБ, пять - в ГКБ № 3 Краснодара, один - в Усть-Лабинской ЦРБ, два - в Ленинградской ЦРБ, два - в ККБ № 2, один - в Ейской ЦРБ. В стационаре с COVID-19 лежат 1283 человек. 32 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.