Новости

Минобрнауки рекомендует вузам предоставлять рассрочку на платное обучение 12:42
Австралия и Новая Зеландия откроют границы для обмена туристами 12:38
Турция намерена начать принимать иностранных туристов с середины июня 12:28
Крупные ТЦ в Ленобласти закрыли из-за нарушения санитарных норм 12:20
В Ростовской области за сутки скончались три человека с COVID-19 12:20
В Крыму возникли сбои с выплатами на детей из-за украинских документов 12:17
Первый случай COVID-19 выявлен в закрытом городе Циолковский 12:15
Юрий Лоза дал экспертную оценку виртуальному "Евровидению" 12:14
Какие штрафы предусмотрены за нарушение остановки и стоянки 12:10
Ресторан в США усадил за столики кукол для социального дистанцирования 12:00
Большинство вузов сохранили для выпускников и госэкзамены, и защиты дипломов 11:51
Стал известен первый чемпион России по кибербаскетболу 11:50
Renault избавится от минивэнов и седана 11:50
Еще в трех регионах число пациентов с COVID-19 превысило тысячу человек 11:48
В Нижегородской области количество умерших с COVID-19 выросло до 43 11:47
Nissan лишил обновленный кроссовер Kicks коробки передач 11:23
Аномальный холод идёт в столицу 11:21
В дзержинском лесу нашли свалку вакцины от гриппа 11:17
НМИЦ эндокринологии возобновил плановую госпитализацию пациентов с эндокринопатиями 11:13
В Чечне умерла беременная медработница с коронавирусом 11:11
Суд арестовал зампреда пензенского правительства Бурлакова 11:07
СМИ: Катар тратит сотни миллионов на свою пропаганду в США 11:05
Мозг может видеть буквы вслепую 10:55
Анна Попова оценила возможность курортного сезона в России 10:48
Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Британии 10:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
Видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
17.05.2020 12:00
Рубрика: В мире

Ресторан в США усадил за столики кукол для социального дистанцирования

Текст: Марина Алешина

Владелица ресторана в американском городе Гринвилл (штат Южная Каролина) придумала необычный способ, как обеспечить новые санитарные требования по социальному дистанцированию клиентов и при этом избежать мрачно зияющих пустых столиков. За них предпринимательница усадила… кукол в человеческий рост. Об этой истории рассказывает портал Deutsche Welle.

Изысканные дамы с кавалерами, мило беседующие подружки - издалека их можно принять за настоящих людей, сидящих спиной к спине с реальными посетителями.

"Вон та девчонка такая хорошенькая, что я чуть не поцеловал ее", - смеется мужчина за барной стойкой.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Вирусолог рассказал, как не заразиться коронавирусом в магазинах

С 17 марта один из старейших в городе стейк-хаусов не работал из-за карантина, а теперь вновь открыл свои двери гостям и в первый же вечер, казалось, был полон народу. Эта иллюзия - дело рук находчивого ресторатора Паолы Старр Мелес, которая не могла допустить, чтобы погорело семейное предприятие, основанное ее дедушкой шесть десятилетий назад. Разумеется, ей пришлось выполнить требование властей о том, чтобы расстояние между клиентами составляло не менее шести футов (1,8 метра). Но как не испортить фен-шуй заведения? На помощь пришли ростовые куклы, которых женщина заказала через интернет заодно с нарядами и париками.

"Мой внук говорит, что они жутковатые, - говорит Паола. - Но большинство наших гостей, когда видят их, начинают смеяться".

Завсегдатаи ресторана действительно рады сыграть в эту игру, которая, по их признанию, поднимает им настроение в непростые времена. Они желают "соседям" приятного аппетита и даже фотографируются с ними на память.

В мире США Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Большинство вузов сохранили для выпускников и госэкзамены, и защиты дипломов
Анна Попова оценила возможность курортного сезона в России
Захарова: Bloomberg осознал, что заголовок статьи о России жуткий
Пушков объяснил цель украинских санкций против музеев и вузов РФ
В России разработали материал для маскировки военной техники под сугробы
В Германии планируют ввести налог на богатых для преодоления кризиса
Греция откроет туристический сезон с 1 июля