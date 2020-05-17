Ресторан в США усадил за столики кукол для социального дистанцирования

Владелица ресторана в американском городе Гринвилл (штат Южная Каролина) придумала необычный способ, как обеспечить новые санитарные требования по социальному дистанцированию клиентов и при этом избежать мрачно зияющих пустых столиков. За них предпринимательница усадила… кукол в человеческий рост. Об этой истории рассказывает портал Deutsche Welle.

Изысканные дамы с кавалерами, мило беседующие подружки - издалека их можно принять за настоящих людей, сидящих спиной к спине с реальными посетителями.

"Вон та девчонка такая хорошенькая, что я чуть не поцеловал ее", - смеется мужчина за барной стойкой.

С 17 марта один из старейших в городе стейк-хаусов не работал из-за карантина, а теперь вновь открыл свои двери гостям и в первый же вечер, казалось, был полон народу. Эта иллюзия - дело рук находчивого ресторатора Паолы Старр Мелес, которая не могла допустить, чтобы погорело семейное предприятие, основанное ее дедушкой шесть десятилетий назад. Разумеется, ей пришлось выполнить требование властей о том, чтобы расстояние между клиентами составляло не менее шести футов (1,8 метра). Но как не испортить фен-шуй заведения? На помощь пришли ростовые куклы, которых женщина заказала через интернет заодно с нарядами и париками.

"Мой внук говорит, что они жутковатые, - говорит Паола. - Но большинство наших гостей, когда видят их, начинают смеяться".

Завсегдатаи ресторана действительно рады сыграть в эту игру, которая, по их признанию, поднимает им настроение в непростые времена. Они желают "соседям" приятного аппетита и даже фотографируются с ними на память.