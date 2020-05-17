Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
17.05.2020,  
14:32
Текст:  Антон Валагин

Россия начала сборку истребителей Су-35 для Египта

На авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре началась сборка истребителей Су-35 для Египта.

- Самолеты производятся в соответствии с заключенным в 2018 году контрактом. Сроки поставки египетской стороне первой партии пока не определены в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, - сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

Фото: Минобороны РФ
Истребитель Су-57 начали тестировать в качестве ударного беспилотника

Соглашение о поставке в Египет более двух десятков истребителей и боеприпасов для них вступило в силу в конце 2018 года. Сумма сделки оценивается в два миллиарда долларов.

По мнению экспертов, появление у Каира одного из самых мощных боевых самолетов в мире обеспечит его ВВС превосходство в регионе. Су-35 - тяжелый истребитель поколения 4++, по большинству параметров соответствующий самолетам пятого поколения и предназначенный для завоевания господства в воздухе.

Хорошая тяговооруженность, сверхманевренность, мощный радар и средства электронного подавления делают истребитель серьезным противником для любого агрессора. Сравнительный анализ и виртуальные бои Су-35 с американскими F-15 и F-22 показали, что на длинной дистанции, на которую рассчитаны истребители США, российский самолет имеет равные с ними шансы на победу. В ближнем бою у него нет равных.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
истребители
Фото: Пресс-служба ЗВО
В Петербурге пусковая установка С-300 стала частью мемориала 14:36
От слов к делу: почему России нужен новый легкий истребитель 14.05.2020
Производство F-35 оказалось под угрозой срыва из-за С-400 13.05.2020
оружейный рынок
Фото: Минобороны РФ
Истребитель Су-57 начали тестировать в качестве ударного беспилотника 13:59
Китай вытесняет Украину с рынка бронетанковой техники 30.04.2020
Россия начинает экспорт бронетехники на боевой платформе "Бумеранг" 23.04.2020
Египет
Обмен "подарками": как израильские танки оказались на параде в Каире 06.05.2020
Летающие "Барсуки": Ту-16 более 30 лет служили в ВВС Египта 21.04.2020