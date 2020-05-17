Постановление правительства Саратовской области от 15 мая 2020 года № 398-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующее изменение:

дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:

"8.1. Государственному автономному учреждению Саратовской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" осуществлять прием заявителей только по предварительной записи".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 18 мая 2020 года.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области А.М.Стрелюхин







