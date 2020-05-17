Студенты Сколтеха помогают медикам в регионах проводить тесты на COVID-19

Студенты-волонтеры Сколтеха - международного института науки и технологий - помогают обучать медперсонал в регионах работе с новой технологией по выявлению коронавируса.

Речь идет о тесте на определение вируса, разработанном одной из российских фармкомпаний и зарегистрированном в Росздравнадзоре. При внедрении в широкую клинико-лабораторную практику он должен сопровождаться поддержкой квалифицированных молекулярных биологов "на местах".

Группа микробиологов - студентов, аспирантов и молодых сотрудников Сколтеха - уже провела инструктаж в больницах и лабораториях Тульской, Нижегородской, Владимирской, Архангельской, Астраханской областей, а также в Республике Коми, Москве и Санкт-Петербурге. В их арсенале уже около 700 отработанных образцов.

- В ситуации пандемии, когда университетские лаборатории простаивают, а учебный процесс перешел в онлайн, многие студенты ищут себе применение, хотят быть полезными. Очень приятно, что многие из них готовы помочь, делать реальное дело, - рассказал "Российской газете" известный микробиолог, профессор Константин Северинов, руководитель одной из лабораторий Сколтеха.

В чем особенность теста? В отличие от других, основанных на принципе полимеразной цепной реакции, в новой тест-системе использован метод петлевой изотермальной амплификации. Это позволяет сократить время анализа более чем в три раза и снижает риск перепутывания образцов, так как предполагает гораздо меньшее количество стадий предварительной подготовки.

Почему так важно правильно пользоваться тестами?

- Мы уже побывали во многих клинических лабораториях, и там есть приличный опыт работы в молекулярной диагностике, - говорит магистрант лаборатории Константина Северинова в Сколтехе Александр Якушев. - Это квалифицированные врачи, биологи и лаборанты, которые буквально с завязанными глазами проводят диагностику рядовых инфекций. Но работа с тест-системами на COVID-19 часто требует неординарных решений: поддержания определенной температуры, скорости работы, соответствующего материального оснащения. Конечно, не все учреждения оказались готовы быстро адаптироваться к новым условиям, поэтому наша задача - помочь им скорее справиться с трудностями и получать достоверные результаты. Например, в лаборатории города Сыктывкара обрабатывается порядка восьмисот анализов на COVID-19 за сутки, и сегодня мне отрадно слышать, что после нашей встречи диагностика стала удобнее, быстрее и эффективнее.