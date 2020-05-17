Постановление администрации Тамбовской области от 15 мая 2020 года № 406 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

В связи с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с угрозой возникновения и распространения на территории Тамбовской области случаев новой коронавирусной инфекции (2019- CoV), администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 12.05.2020) (далее - постановление) следующие изменения:

преамбулу постановления после слов "постановления администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" дополнить словами "и соблюдения гражданами и организациями обязательных для исполнения правил поведения";

в пункте 1 в абзаце втором слова "по 17.05.2020" заменить словами "по 24.05.2020";

в пункте 11.1 в абзаце первом слова "по 17.05.2020" заменить словами "по 24.05.2020";

в пункте 18 в абзаце первом слова "по 17.05.2020" заменить словами "по 24.05.2020";

в пункте 18.1 слова "по 17.05.2020" заменить словами "по 24.05.2020";

пункт 18.2 изложить в следующей редакции:

"18.2. Приостановить деятельность стационарных объектов торговли общей площадью более 1500 кв.м (в том числе торгово-развлекательных и торговых центров, торговых комплексов, супермаркетов (универсамов), универмагов, гипермаркетов, магазинов-складов, и т.п.), а также индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих торговую деятельность в них, за исключением деятельности аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, реализующих оптико-офтальмологические изделия (салонов оптики), специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты), химчисток, пунктов выдачи товаров, заказов, осуществляемых в форме электронной торговли (без услуг примерки), а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров. Указанные объекты розничной торговли, осуществляющие розничную продажу продовольственных товаров, вправе осуществлять продажу непродовольственных товаров при условии, что доля продажи продовольственных товаров в общем товарообороте составляет не менее 60 процентов.

Срок: с 18.05.2020 до особого распоряжения.";

дополнить пунктом 18.3 следующего содержания:

"18.3 Приостановить физкультурно-оздоровительную деятельность (код ОКВЭД 96.04), включающую деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг; деятельность саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения и т. п.

Срок: с 18.05.2020 до особого распоряжения.";

дополнить пунктом 19.4 следующего содержания:

"19.4. организациям, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, (индивидуальным предпринимателям) осуществлять деятельность по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (класс ОКВЭД 95) при отсутствии заказчика в помещении при проведении работ.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 18.05.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин







