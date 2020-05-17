Постановление правительства Республики Тыва от 15 мая 2020 года № 213 "О порядке деятельности отдельных хозяйствующих субъектов в условиях повышенной готовности"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва" Правительство Республики Тыва постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Правила ведения организациями и индивидуальными предпринимателями хозяйственной деятельности на территории Республики Тыва в условиях повышенной готовности (далее - Правила);

Порядок осуществления уполномоченными должностными лицами органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления Республики Тыва полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.18 Кодекса Республики Тыва об административных правонарушениях.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва от 17 апреля 2020 г. № 168 "О реализации отдельных дополнительных мер, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на территории Республики Тыва".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Оперативный штаб при Правительстве Республики Тыва по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

4. Разместить настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Республики Тыва Ш.Кара-оол





Утверждены постановлением Правительства Республики Тыва от 15 мая 2020 г. № 213





Правила ведения организациями и индивидуальными предпринимателями хозяйственной деятельности на территории Республики Тыва в условиях повышенной готовности

1. Продолжить временное приостановление до особого распоряжения:

1) проведения сельскохозяйственных ярмарок, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг в иных местах массового посещения граждан, в том числе ночных клубах (дискотеках) и иных аналогичных объектах, кинотеатрах (кинозалах), детских игровых комнатах и детских развлекательных центрах и иных развлекательных и досуговых заведениях;

2) работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания;

3) работы объектов розничной торговли, за исключением организаций и предприятий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров;

4) работы салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги;

5) работы кружков и секций, библиотечных учреждений, а также проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения;

6) оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

7) предоставления государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Республики Тыва, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в помещениях указанных центров при условии обеспечения предварительной записи граждан.

2. Ограничения, установленные пунктом 1 настоящих Правил, не распространяются на:

1) непрерывно действующие организации, в том числе в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоочистки и водоотведения; горнодобывающие организации, организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты и в отношении которых действует режим постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности; организации, эксплуатирующие гидротехнические сооружения; строительные, дорожные организации, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей; организации, осуществляющие предоставление гостиничных услуг; организации сельскохозяйственной отрасли, а также иные предприятия, включенные в перечень системообразующих предприятий, утверждаемый Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции, образованной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1166 "О Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции", в том числе участвующие в реализации национальных проектов, кредитные организации, банки, микрофинансовые организации и ломбарды;

2) медицинские организации, аптеки и аптечные пункты, а также организации социального обслуживания;

3) организации, обеспечивающие население и (или) производящие продукты питания первой необходимости, а также объекты торговли, осуществляющие реализацию продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р и постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 г. № 530, в том числе оказывающие в этих целях складские и транспортно-логистические услуги, реализующие хозяйственные и канцелярские товары, автозапчасти, строительные материалы;

4) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения, в том числе предприятия, выпускающие средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, медицинские изделия и установки обеззараживания воздуха, а также организации в сфере обращения с отходами производства и потребления; организации, осуществляющие жилищно-коммунальное обслуживание населения, организации, оказывающие ритуальные услуги, выполняющие техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, в том числе шиномонтаж, мойку автотранспортных средств (включая самообслуживание), организации, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее - новая коронавирусная инфекция);

5) специализированные объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализации с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

6) организации, обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных систем;

7) организации, осуществляющие продажу товара или оказание услуги дистанционным способом, в том числе путем доставки или обслуживания на вынос без возможности употребления посетителями продукции предприятий общественного питания непосредственно в помещениях данных предприятий, а также предприятия бытового обслуживания, оказывающие услуги по ремонту обуви и (или) одежды, стирке и (или) химчистке текстильных и меховых изделий, полиграфические услуги;

8) столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, а также пекарни и кондитерские, работающие только в режиме розничной продажи своей продукции;

9) Торгово-промышленную палату Республики Тыва;

10) адвокатов, участвующих в качестве представителей доверителей в гражданском и административном судопроизводстве, а также в качестве представителей или защитников доверителя в уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях;

11) организации, осуществляющие реализацию похоронных принадлежностей;

12) организации, выполняющие государственные и муниципальные контракты;

13) организации, оказывающие парикмахерские услуги (мытье волос, подравнивание и стрижку, укладку, окрашивание, мелирование, завивку, выпрямление волос);

14) организации, осуществляющие продажу одежды, обуви, головных уборов, мебели, косметики, цветов, тканей, спортивных товаров и оргтехники.

3. Организации и предприятия, указанные в пункте 2 настоящих Правил, обязаны строго соблюдать методические рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, предложения, предписания, рекомендации Главного государственного санитарного врача по Республике Тыва.

4. Организации и предприятия, указанные в пункте 2 настоящих Правил, обязаны соблюдать следующие требования:

1) число работников должно быть сокращено до минимума исходя из необходимости функционирования производства;

2) допуск к работе работников очередной смены осуществляется после дезинфекции оборудования и помещения;

3) создание санитарного поста, организация ежедневного "входного фильтра" перед началом рабочей смены с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника (далее ̶ через каждые 2 часа) и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания (кашель, одышка, насморк, першение и боль в горле);

4) уточнение состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или субъекта Российской Федерации (опрос, анкетирование и др.);

5) организация при входе в здание (в том числе временные здания производственного, складского, административного, санитарно-бытового назначения) мест обработки рук кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов;

6) организация работы курьерской службы и прием корреспонденции бесконтактным способом (выделение специальных мест и устройств приема корреспонденции);

7) обеспечение не менее чем пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток; усиление контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты от воздействия вредных производственных факторов;

8) применение в помещениях с постоянным нахождением работников бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа;

9) регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений (в том числе временные здания производственного, складского, административного, санитарно-бытового назначения);

10) соблюдение правил личной и общественной гигиены, в частности - регулярное (один раз в час) мытье рук с мылом (25 секунд) или обработка их кожными антисептиками ̶ в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета, перед каждым приемом пищи, по возвращении с улицы;

11) обеспечение работников средствами индивидуальной защиты из расчета смены масок через каждые 2 часа, не допускается использование увлажненных масок. Работникам необходимо иметь при себе одноразовые салфетки и всегда прикрывать ими нос и рот при кашле или чихании, обязательно утилизировать их после использования.

Нахождение на рабочих местах без средств индивидуальной защиты не допускается;

12) использование предметов или салфеток для касания поверхностей в общедоступных местах: кнопки лифта, дверные ручки, выключатели света и т.п.;

13) избегание физических контактов с другими людьми, в том числе приветственных рукопожатий и поцелуев;

14) при подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией руководству необходимо сформировать сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомить всех работников, входящих в данных список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции;

15) сокращение контактов между сотрудниками для ограничения воздушно-капельного и контактного механизмов передачи инфекции:

а) ограничение контактов между коллективами отдельных цехов, участков, отделов и функциональных рабочих групп, не связанных общими задачами и производственными процессами (принцип групповой ячейки);

б) разделение рабочих потоков и разобщение коллектива посредством размещения сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организации работы в несколько смен;

в) ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерывов на отдых: выхода за территорию предприятия (организации), перемещение на другие участки, в отделы, помещения, не связанные с выполнением прямых должностных обязанностей;

г) выделение сотрудников, при необходимости, отвечающих за перемещение материалов, изделий и документов между цехами, участками, отделами, и обеспечение их средствами защиты органов дыхания и перчатками;

д) внедрение преимущественно электронного взаимодействия, а также использование телефонной связи для передачи информации;

е) прекращение проведения любых массовых мероприятий на предприятии (в организации), запрет участия работников в мероприятиях других коллективов.

16) организация питания:

а) при централизованном питании работников организация должна урегулировать в строго определенное время по утвержденному графику посещение столовой коллективами цехов, участков, отделов. При отсутствии столовой установить запрет приема пищи на рабочих местах, выделить для приема пищи специально отведенную комнату или часть помещения, по необходимости с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком;

б) организация работы столовых в соответствии с рекомендациями по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях общественного питания;

в) преимущественно должна использоваться одноразовая посуда, сбор использованной одноразовой посуды производится в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые подвергаются дезинфекции в конце рабочего дня;

г) использование столовой посуды многократного применения допускается при использовании специализированных посудомоечных машин, с применением режима обработки, обеспечивающего дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 60 градусов в течение 90 минут;

д) вариантом организации работы является приготовление пищи для работников на вынос в индивидуальных одноразовых боксах или использование одноразовой посуды. Возможна организация питания работников с помощью выдаваемых предприятием сухих пайков;

е) работники обязаны организовать прием пищи строго в специально отведенном для этого помещении и исключить прием пищи на рабочих местах с возможностью рассадки работников таким образом, чтобы между сидящими было не менее 1,5 м;

17) оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для обработки рук кожными антисептиками в местах общественного пользования;

18) проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники;

19) обеспечение условий труда, предполагающих размещение сотрудников с соблюдением безопасной дистанции не менее чем в 1,5 м;

20) проведение информирования работников о необходимости соблюдения мер профилактики, правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета, перед каждым приемом пищи;

21) доставка работников из дома на место работы и обратно должна осуществляться преимущественно автотранспортом предприятия или на личном транспорте работников с целью максимального исключения использования городского общественного транспорта;

22) ограничение направления сотрудников в командировки;

23) временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска, к которым относятся лица старше 65 лет, а также работники, имеющие хронические заболевания, в первую очередь - работники с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом, беременные, с обеспечением режима самоизоляции в период подъема и высокого уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией;

Работодатели обязаны ознакомить всех работников под роспись с настоящими Правилами.

5. Организациям, указанным в подпунктах 3, 5, 13, 14 пункта 2 настоящих Правил, обеспечить:

1) наличие в продаже масок и дезинфицирующих средств;

2) дезинфекцию рук посетителей при входе в помещение;

3) соблюдение режима обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок или респираторов) посетителями;

4) при невозможности соблюдения подпункта 3 пункта 5 настоящих Правил, ограничение доступа посетителей в организацию;

5) при непредвиденном скоплении очереди организация ожидания на улице с расстоянием между людьми не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки).

6. Организациям, выполняющим техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, в том числе мойку автотранспортных средств (включая самообслуживание), обеспечить при наличии отдельных боксов и входа (въезда) в них обслуживание одновременно не более одного транспортного средства на одном посту; при наличии общего входа (въезда) и отсутствия боксов обслуживание не более одного транспортного средства одновременно.

7. Организации, указанные в подпункте 13 пункта 2 настоящих Правил, обязаны:

1) осуществлять свою деятельность по предварительной записи с соблюдением временного интервала между посетителями не менее 20 минут для исключения контакта между ними;

2) обеспечить использование работниками средств индивидуальной защиты - парикмахерский фартук, шапочка, маска (одноразовые или многоразовые) со сменой каждые 3 часа или респиратор фильтрующий, перчатки, и ежедневную (после окончания работы) их стирку с использованием дезинфицирующих средств;

3) обеспечить проведение дезинфекции используемого инструмента после каждого клиента;

4) обеспечить для посетителей использование одноразовых накидок.

7. Микрофинансовые организации, ломбарды и организации, указанные в подпункте 14 пункта 2 настоящих Правил, должны соответствовать следующим требованиям:

1) площадь помещений (торговых залов) организаций, осуществляющих продажу одежды, обуви, головных уборов, косметики, цветов, тканей, спортивных товаров и оргтехники, не должна превышать 200 кв. м;

2) площадь помещений (торговых залов) организаций, осуществляющих продажу мебели, не должна превышать 400 кв. м;

3) организации должны быть отдельно расположены или расположены на первом этаже многоквартирного жилого дома;

4) наличие отдельного наружного (уличного) входа;

5) предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в помещении (в торговом зале объекта торговли), за исключением работников организации, при условии соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки):

до 50 кв. м. - не более 5 человек;

до 100 кв. м. - не более 10 человек;

до 200 кв. м. - не более 25 человек;

6) при невозможности соблюдения подпункта 5 пункта 7 настоящих Правил, необходимо ограничить доступ посетителей в организацию.

10. До начала возобновления деятельности микрофинансовые организации, ломбарды и организации, указанные в подпунктах 13-14 пункта 2 настоящих Правил, направляют уведомление о возобновлении деятельности по форме согласно приложению к настоящим Правилам в Министерство экономики Республики Тыва (mineconom@rtyva), Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва (mail@17.rospotrebnadzor.ru) и орган местного самоуправления по месту нахождения организации в виде электронного образа документа в формате pdf.

11. Нарушение настоящих Правил влечет административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.





Приложение к Правилам ведения организациями и индивидуальными предпринимателями хозяйственной деятельности на территории Республики Тыва в условиях повышенной готовности

Форма

Уведомление о возобновлении деятельности

Смотрите приложение к настоящему постановлению





Утвержден постановлением Правительства Республики Тыва от 15 мая 2020 г. № 213

Порядок осуществления уполномоченными должностными лицами органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления Республики Тыва полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.18 Кодекса Республики Тыва об административных правонарушениях

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует алгоритм действий уполномоченных должностных лиц органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления Республики Тыва (далее соответственно - Порядок, уполномоченные органы) в целях обеспечения ими соблюдения ограничительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Тыва путем выявления фактов правонарушений и составления протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.18 Кодекса Республики Тыва об административных правонарушениях.

1.2. Должностные лица при выявлении фактов правонарушения руководствуются Указами Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва" и от 4 мая 2020 г. № 113 "О введении режима обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания", а также Правилами ведения организациями и индивидуальными предпринимателями хозяйственной деятельности на территории Республики Тыва в условиях повышенной готовности, утвержденными Правительством Республики Тыва.

1.3. Перечень органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления Республики Тыва, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.18 Кодекса Республики Тыва об административных правонарушениях, утверждаются Указом Главы Республики Тыва.

2. Организационные положения

2.1. Руководители уполномоченных органов ведомственным актом определяют персональный состав и численность должностных лиц, которые имеют право выявлять факты правонарушений и составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.18 Кодекса Республики Тыва об административных правонарушениях.

2.2. Министром общественной безопасности Республики Тыва осуществляется координация действий должностных лиц уполномоченных органов и обеспечивается:

составление графика и плана рейдовых мероприятий, который подлежит согласованию с курирующим заместителем Председателя Правительства Республики Тыва;

инструктаж должностных лиц;

представление в Оперативный штаб при Правительстве Республики Тыва по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, ежедневного отчета о проделанной работе.

2.3. Должностные лица уполномоченного органа при проведении рейдовых мероприятий должны иметь при себе:

1) служебное удостоверение;

2) копии Указа Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва", а также Правил ведения организациями и индивидуальными предпринимателями хозяйственной деятельности на территории Республики Тыва в условиях повышенной готовности, утвержденных Правительством Республики Тыва;

3) бланки процессуальных документов:

предупреждение по форме согласно приложениям № 1, 2 к настоящему Порядку;

определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 3.18 Кодекса Республики Тыва об административных правонарушениях и проведении административного расследования по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

протокол об административном правонарушении по статье 3.18 Кодекса Республики Тыва об административных правонарушениях по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

протокол осмотра места совершения административного правонарушения при проверке помещений и зданий юридических лиц, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица (далее - индивидуальный предприниматель) по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;

бланк объяснения по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку;

бланк уведомления (извещения) о времени и месте составления протокола об административном правонарушении по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку;

заряженный сотовый телефон для вызова сотрудников полиции (в случае отсутствия полицейского в группе патрулирования);

средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, влажные салфетки, фонарь, возможно газовый баллончик).

3. Процессуальные действия

3.1. Должностное лицо при обнаружении факта правонарушения доступными техническими средствами, имеющими функции фото-, видеофиксации, фиксирует правонарушения "с привязкой к местности" (адрес объекта недвижимости юридического лица, индивидуального предпринимателя, особо узнаваемые здания, сооружения, достопримечательности).

3.2. При обращении к гражданину-правонарушителю, руководителю юридического лица, его законному представителю или индивидуальному предпринимателю должностное лицо путем предъявления служебного удостоверения должно представиться и изложить суть обращения с указанием допущенных ими нарушений норм действующего законодательства в области предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

3.3. После выяснения причины, послужившей нарушению, должностное лицо предлагает представить документы, удостоверяющие личность, и при необходимости документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица, от имени которого он действует.

3.4. При необходимости привлечения переводчика должностное лицо назначает переводчика либо привлекает в качестве переводчика любое незаинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, владеющее языком перевода.

3.5. В случае отсутствия документа, удостоверяющего личность, либо документа, подтверждающего полномочия законного представителя юридического лица, либо воспрепятствования представлению документов должностное лицо вправе обратиться в органы полиции для оказания содействия в установлении личности.

3.6. Исходя из обстоятельств правонарушения и личности правонарушителя, его поведения должностным лицом осуществляются следующие действия:

1) должностное лицо вручает предупреждение о недопустимости совершения правонарушения и предлагает оперативно устранить причины, послужившие совершению правонарушения;

2) должностное лицо получает от правонарушителя и свидетелей (при их присутствии) письменные объяснения, разъясняет права и обязанности, предусмотренные статьей 51 Конституции Российской Федерации, статьями 24.2, 24.3, 25.1, 25.4, 25.5, 25.6, 25.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, после:

выносит определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 3.18 Кодекса Республики Тыва об административных правонарушениях и проведении административного расследования;

вручает правонарушителю копию данного определения под расписку, о чем делается отметка в самом определении.

В случае отказа правонарушителя от получения копии определения также делается соответствующая отметка в определении.

В случае невозможности вручения копии определения под расписку должностное лицо направляет заказным письмом копию определения вместе с уведомлением (извещением) о времени и месте составления протокола об административном правонарушении с проставлением на конверте отметки "АДМИНИСТРАТИВНОЕ" с уведомлением о вручении правонарушителю: по месту жительства гражданина или месту нахождения законного представителя юридического лица;

при составлении протокола осмотра места совершения административного правонарушения, при проверке помещений и зданий юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также имеющихся там документов и вещей (далее - протокол осмотра), повторно разъясняет права и обязанности правонарушителю, предусмотренные статьей 51 Конституции Российской Федерации, статьями 24.2, 24.3, 25.1, 25.4, 25.5, 25.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

вручает правонарушителю копию протокола осмотра.

В случае отказа правонарушителя от получения копии протокола осмотра в самом протоколе делается соответствующая отметка;

составляет протокол об административном правонарушении по статье 3.18 Кодекса Республики Тыва об административных правонарушениях с разъяснением прав и обязанностей правонарушителя, предусмотренных статьей 51 Конституции Российской Федерации, статьями 24.2, 24.3, 25.1, 25.4, 25.5, 25.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В протоколе должностным лицом делается ссылка на письменные объяснения, которые получены от правонарушителя и свидетелей (при их присутствии) до составления протокола об административном правонарушении.

В случае отказа правонарушителя от дачи объяснения, от подписания протокола и получения копии протокола соответствующая отметка делается в самом протоколе.

При неявке надлежаще извещенного лица, которому ранее направлялось уведомление (извещение) о времени и месте составления административного протокола, при наличии почтового уведомления (о получении адресатом заказного письма либо возврата в связи с невозможностью вручения адресату) протокол об административном правонарушении составляется в его отсутствие и направляется заказным письмом с проставлением на конверте отметки "АДМИНИСТРАТИВНОЕ" с уведомлением о вручении правонарушителю: по месту жительства гражданина или месту нахождения законного представителя юридического лица.

3.7. Должностное лицо завершает административное расследование и оформляет административный материал.

3.8. Административный материал включает в себя:

титульный лист;

опись материалов;

определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 3.18 Кодекса Республики Тыва об административных правонарушениях и проведении административного расследования;

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность правонарушителя;

объяснение правонарушителя;

объяснение свидетеля и иных лиц (при наличии);

материалы фото-, видеосъемки (фототаблица и (или) CD-диск);

протокол осмотра места совершения административного правонарушения при проверке помещений и зданий юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

протокол об административном правонарушении по статье 3.18 Кодекса Республики Тыва об административных правонарушениях;

иные документы (доказательства, например, копии почтового уведомления и др.).

Материал подшивается, каждая страница пронумеровывается.

3.9. Должностное лицо сопроводительным письмом, оформленным на фирменном бланке уполномоченного органа и подписанным его руководителем, направляет административный материал в мировые суды для рассмотрения.

4. Заключительные положения

4.1. В случае выявления признаков состава правонарушения, предусмотренного статьей 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, должностное лицо информирует руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва путем направления донесения по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку.

4.2. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка в части совершения процессуальных действий несут должностные лица уполномоченного органа, в том числе путем применения к ним дисциплинарных взысканий.





Приложение № 1 к Порядку осуществления уполномоченными должностными лицами органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления Республики Тыва полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.18 Кодекса Республики Тыва об административных правонарушениях

Форма

Предупреждение

Смотрите приложение к настоящему постановлению





Приложение № 2 к Порядку осуществления уполномоченными должностными лицами органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления Республики Тыва полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.18 Кодекса Республики Тыва об административных правонарушениях

Форма

Предупреждение

Смотрите приложение к настоящему постановлению





Приложение № 3 к Порядку осуществления уполномоченными должностными лицами органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления Республики Тыва полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.18 Кодекса Республики Тыва об административных правонарушениях

Форма

Определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования

Смотрите приложение к настоящему постановлению





Приложение № 4 к Порядку осуществления уполномоченными должностными лицами органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления Республики Тыва полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.18 Кодекса Республики Тыва об административных правонарушениях

Форма

Протокол № ... об административном правонарушении

Смотрите приложение к настоящему постановлению





Приложение № 5 к Порядку осуществления уполномоченными должностными лицами органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления Республики Тыва полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.18 Кодекса Республики Тыва об административных правонарушениях

Форма

Протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей, и документов

Смотрите приложение к настоящему постановлению





Приложение № 6 к Порядку осуществления уполномоченными должностными лицами органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления Республики Тыва полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.18 Кодекса Республики Тыва об административных правонарушениях

Форма

Объяснение

Смотрите приложение к настоящему постановлению





Приложение № 7 к Порядку осуществления уполномоченными должностными лицами органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления Республики Тыва полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.18 Кодекса Республики Тыва об административных правонарушениях

Форма

Уведомление (извещение) о времени и месте составления протокола об административном правонарушении

Смотрите приложение к настоящему постановлению





Приложение № 8 к Порядку осуществления уполномоченными должностными лицами органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления Республики Тыва полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.18 Кодекса Республики Тыва об административных правонарушениях

Форма

Руководителю Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва (ФИО)

Донесение

Смотрите приложение к настоящему постановлению







