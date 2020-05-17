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17 мая 2020 г.

Указ главы Республики Тыва от 15 мая 2020 года № 127 "О признании утратившими силу отдельных указов Главы Республики Тыва"

Дата подписания 15 мая 2020 г.
Опубликован 17 мая 2020 г.
Вступает в силу 15 мая 2020 г.

Руководствуясь статьей 7 Конституционного закона Республики Тыва от 4 января 2003 г. № 97 ВХ-1 "О статусе Главы - Председателя Правительства Республики Тыва" постановляю:

1. Признать утратившими силу:

Указ Главы Республики Тыва от 27 марта 2020 г. № 68 "О некоторых вопросах предоставления отпусков в связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)";

Указ Главы Республики Тыва от 3 апреля 2020 г. № 72 "О некоторых мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

Указ Главы Республики Тыва от 28 апреля 2020 г. № 109 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Тыва от 27 марта 2020 г. № 68";

Указ Главы Республики Тыва от 29 апреля 2020 г. № 112 "О некоторых мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

2. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой информации ( ) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". www.pravo.gov.ru

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Тыва Ш.Кара-оол



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