Новости

Махершала Али опубликовал первое фото в образе Блэйда 19:45
Актриса и режиссер Линн Шелтон умерла в 54 года от болезни крови 19:32
Назван самый сексуальный фильм за всю историю кинематографа 18:50
Netflix представил свою песню для "Евровидения" 13:15
Юрий Лоза дал экспертную оценку виртуальному "Евровидению" 12:14

Умер актер из "Друзей" и "Американского пирога" Фред Уиллард

Новости
    17.05.2020, 19:16
Текст:   Олег Усков
Фото: Danny Moloshok/Invision for the Television Academy/AP Images Фото: Danny Moloshok/Invision for the Television Academy/AP Images
Фото: Danny Moloshok/Invision for the Television Academy/AP Images

Чрезвычайно плодовитый американский комик, актер кино и ТВ, сценарист и актер озвучки Фред Уиллард умер на 87-м году жизни 15 мая в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает Rolling Stone со ссылкой на представителя артиста.

Указано, что ветеран отошел по естественным причинам, без дальнейших уточнений.

В некрологах акцентировано, что покойный излучал изрядный шарм. Что и помогло ему стать столь востребованным комиком. И принесло четыре номинации на премию "Эмми" - "телевизионный "Оскар".

Фред Уиллард родился в 1933 году в Огайо. Учился в военных институтах. Бакалавр английского языка.

Сниматься начал в шестидесятые, отметившись далее в более чем 310 проектах - "Напряги извилины", "Забавные приключения Дика и Джейн", "Салемские вампиры", "Гарри и Хендерсоны", "Женаты… с детьми", "Друзья", "Розанна", "Сабрина - маленькая ведьма", "Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил", "Все любят Рэймонда", "Американская семейка", "Американский пирог: Свадьба".

Последней работой Фреда стала роль в грядущем ситкоме "Космические войска".

Новости

Библейский Мафусаил станет негром в фильме Дэнни Бойла 16.05.2020
Лидер группы The Pretty Things Фил Мэй умер после падения с велосипеда 16.05.2020
16-летний актер из сериала "Флэш" Логан Уильямс умер от передозировки 16.05.2020
Умер актер Анатолий Екадомов 16.05.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Disney готовит игровой ремейк мультфильма "Атлантида: Затерянный мир" 15.05.2020
Видео: трогательная история жизни и смерти Железного человека 15.05.2020
Режиссер "Суспирии" Лука Гуаданьино снимет ремейк "Лица со шрамом" 15.05.2020
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Анонсирован новый сериал по "Звездному пути" 15.05.2020
"Перси Джексон" получит новую экранизацию в виде сериала для Disney+ 15.05.2020
Финал сериала "Сверхъестественное" перенесен на осень 15.05.2020
⧣ утраты
Фото: istockphoto.com
Умерла актриса Альбина Федорова 15.05.2020
Драпеко рассказала о съемках с Мещеряковой в "...А зори здесь тихие" 14.05.2020
Умерла актриса из "...А зори здесь тихие" Алла Мещерякова 14.05.2020