Умер актер из "Друзей" и "Американского пирога" Фред Уиллард

Чрезвычайно плодовитый американский комик, актер кино и ТВ, сценарист и актер озвучки Фред Уиллард умер на 87-м году жизни 15 мая в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает Rolling Stone со ссылкой на представителя артиста.

Указано, что ветеран отошел по естественным причинам, без дальнейших уточнений.

В некрологах акцентировано, что покойный излучал изрядный шарм. Что и помогло ему стать столь востребованным комиком. И принесло четыре номинации на премию "Эмми" - "телевизионный "Оскар".

Fred Willard could not have been funnier. He was pure joy. And the sweetest person you could ever meet. https://t.co/JoLy6PVd9d — Judd Apatow (@JuddApatow) May 16, 2020

Фред Уиллард родился в 1933 году в Огайо. Учился в военных институтах. Бакалавр английского языка.

Сниматься начал в шестидесятые, отметившись далее в более чем 310 проектах - "Напряги извилины", "Забавные приключения Дика и Джейн", "Салемские вампиры", "Гарри и Хендерсоны", "Женаты… с детьми", "Друзья", "Розанна", "Сабрина - маленькая ведьма", "Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил", "Все любят Рэймонда", "Американская семейка", "Американский пирог: Свадьба".

Последней работой Фреда стала роль в грядущем ситкоме "Космические войска".