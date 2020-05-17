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Рубрика: В мире

В Канаде начнутся первые клинические испытания вакцины от COVID-19

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: AFP/Dave Chan Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: AFP/Dave Chan
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: AFP/Dave Chan

Минздрав Канады одобрил проведение первых в стране испытаний вакцины от нового коронавируса. Об этом в субботу заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ходе ежедневного телеобращения к нации.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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По его словам, клинические испытания будут проходить на базе центра вакцинологии Университета Долхаузи в провинции Новая Шотландия. Трюдо отметил, что если все пройдет успешно, то в стране начнут производить и распространять вакцину, пишет ТАСС.

По последним данным, в Канаде число случаев заражения коронавирусом достигло 76 тысяч. Больше всего заболевших в провинциях Квебек, Онтарио и Альберта. Ранее Трюдо заявлял, что пик распространения коронавируса в стране придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.

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