В Канаде начнутся первые клинические испытания вакцины от COVID-19

Минздрав Канады одобрил проведение первых в стране испытаний вакцины от нового коронавируса. Об этом в субботу заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ходе ежедневного телеобращения к нации.

По его словам, клинические испытания будут проходить на базе центра вакцинологии Университета Долхаузи в провинции Новая Шотландия. Трюдо отметил, что если все пройдет успешно, то в стране начнут производить и распространять вакцину, пишет ТАСС.

По последним данным, в Канаде число случаев заражения коронавирусом достигло 76 тысяч. Больше всего заболевших в провинциях Квебек, Онтарио и Альберта. Ранее Трюдо заявлял, что пик распространения коронавируса в стране придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.