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Рубрика: В мире

В Киргизии пройдет песенный онлайн-конкурс, посвященный Дню России

Текст: Артем Петров (Бишкек)

В Киргизии стартовал прием заявок на участие в международном песенном онлайн-конкурсе "Я люблю тебя, Россия!"

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Как сообщили "РГ" в представительстве Россотрудничества в республике, творческое состязание пройдет в рамках перекрестного года РФ и КР и будет посвящено Дню России, который ежегодно отмечается 12 июня.

- Идея конкурса заключается в представлении России, для которой любовь, мир, доброта и гуманность являются ключевыми ценностями, через песню, - отметили в представительстве.

Прием заявок завершится 7 июня.

В мире экс-СССР Киргизия

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