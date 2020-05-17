В Киргизии пройдет песенный онлайн-конкурс, посвященный Дню России

В Киргизии стартовал прием заявок на участие в международном песенном онлайн-конкурсе "Я люблю тебя, Россия!"

Как сообщили "РГ" в представительстве Россотрудничества в республике, творческое состязание пройдет в рамках перекрестного года РФ и КР и будет посвящено Дню России, который ежегодно отмечается 12 июня.

- Идея конкурса заключается в представлении России, для которой любовь, мир, доброта и гуманность являются ключевыми ценностями, через песню, - отметили в представительстве.

Прием заявок завершится 7 июня.