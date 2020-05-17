В Китае за сутки выявили пять случаев заражения COVID-19

Пять новых случаев заражения коронавирусом и 12 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки. Еще восемь пациентов выздоровели. Летальных исходов не было. Об этом говорится в сообщении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из пяти новых случаев - три локальных (выявлены в провинции Цзилинь) и два ввозных (в Тяньцзине и автономном районе Внутренняя Монголия), пишет РИА Новости. За время пандемии в КНР были зарегистрированы 1700 ввозных случаев коронавируса. С начала апреля китайские власти начали сообщать о случаях бессимптомного протекания болезни. Сейчас под наблюдением медиков остаются 515 бессимптомных носителей.

Всего на территории Китая было выявлено почти 83 тысячи случаев коронавируса (в настоящий момент болеют 86 человек). Из больниц были выписаны 78,2 тысячи человек, 4,6 тысячи скончались.

Напомним, в конце декабря прошлого власти КНР проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань (провинция Хубэй). Позже было установлено, что возбудителем является новый коронавирус, который распространился за пределы материкового Китая, охватив почти все страны мира. В марте ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса.