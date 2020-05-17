В России разработали материал для маскировки военной техники под сугробы

Российские ученые разработали радиопоглощающий материал, способный снизить дальность обнаружения военной техники зимой в три-четыре раза. Изобретение основано на нанотехнологиях и готово к серийному производству.

Как сообщают РИА Новости, новый материал для маскировки в снежной местности создан в холдинге "Росэлектроника" на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом.

Материал имеет коэффициент отражения 0,5 процента, и поглощает электромагнитное излучение радара на 99,5 процента и отраженная волна не позволяет РЛС противника определить замаскированный объект. В результате дальность обнаружения военной техники радиолокационными станциями разведки, а также радарами управления тактической авиации и ударных вертолетов снижается в 3,5-4 раза.

Кроме того, новая маскировка долговечна, устойчива к климатическим воздействиям в условиях низких температур.

Отметим, недавно командир 11-го танкового кавалерийского полка США полковник Скот Вудворд признал превосходство российских систем РЭБ. По его мнению новые радары РФ способны "разглядеть" противника сквозь любой камуфляж. Особенно уязвимы танки и бронемашины, оборудованные активными системами защиты от противотанковых управляемых ракет. Причина тому - датчики и радары для обнаружения летящих боеприпасов.