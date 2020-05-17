Врач-психиатр рассказала, как правильно выходить из режима самоизоляции

Многие москвичи во время действия режима самоизоляции почти не выходили из дома. Как готовиться к снятию ограничений и возвращению к привычной жизни, рассказала "РГ" заместитель заведующего учебным центром столичной Психиатрической клинической больницы N1 им. Н. Алексеева, врач-психиатр Ольга Карпенко.

Ольга Анатольевна, режим самоизоляции в столице пока действует до 31 мая, нужно ли уже начинать подготовку к возвращению в привычную жизнь, чтобы минимизировать стресс?

Ольга Карпенко: Стрессом для организма и психики являются любые резкие перемены, не только к худшему, но и даже к лучшему, например, выигрыш в лотерею и внезапное обогащение. Это стоит учитывать при переходе из одного режима жизни в другой. Положительным моментом в этой связи является то, что власти столицы начинают заранее информировать о планах на ослабление режима самоизоляции, поэтому есть время на подготовку.

Многим будет сложно возвращаться к обычной рутине. Как быть?

Ольга Карпенко: Если говорить о темпераменте, то тяжело будет людям с малоподвижным типом нервной системы - таким людям сложнее перестраиваться, переключаться с одного режима жизни на другой. Люди подобного склада дольше привыкают к новой обстановке, поэтому лучше входить в рабочий режим постепенно.

При выходе на работу после долгих каникул у многих останется страх заболеть коронавирусом. Как быть?

Ольга Карпенко: Страх - естественная защитная реакция перед опасностью. С этим страхом лучше не бороться, а скорее соблюдать рекомендуемые меры предосторожности. Очень важно правильно пользоваться масками и особенно перчатками. При неправильном использовании средства защиты могут превратиться в источник инфекции. Важно надевать маску чистыми обработанными руками, не трогать во время ношения и регулярно ее менять. С перчатками еще строже. Важно правильно их снимать - выворачивая наружу. Не надевать повторно. При снятии не соприкасаться с внешней поверхностью перчатки.

Что посоветуете родителям с детьми?

Ольга Карпенко: Родители должны объяснить детям, что карантин заканчивается, и теперь все возвращаются к привычным делам. Заранее, за несколько дней, начинать восстанавливать режим. Первые несколько дней нужно постараться забирать ребенка пораньше из сада, если ему сложно там находиться или совсем не хочется туда идти. Можно сохранить какие-то занятие или ритуалы, которые сложились за время долгих каникул, а не сразу погружаться в будни.

Пошаговая инструкция от Ольги Карпенко:

1. Стоит наладить режим дня и подстроить его максимально под рабочий график, если он был до этого сбит.

2. Если в рабочем режиме жизни надо не только себя собирать на работу, но и детей в школу и детский сад, то можно всей семьей в течение недели начать "репетировать" рабочие будни: вовремя просыпаться и завтракать, прогуливаться вокруг дома и затем приступать каждый к своим обязанностям - взрослые к удаленной работе, а дети к урокам.

3. Важно делать перерывы и заканчивать работать на дому примерно в то же время, что и в рабочие дни.

4. Примерьте на себя рабочие костюмы - вдруг вы незаметно для себя из них "выросли" во время изоляции? В таком случае есть время наладить свое питание и сбросить пару лишних килограммов.

5. Если на работе накопилось много дел, составьте приоритет рабочих задач, набросайте план их выполнения. Старайтесь равномерно распределять рабочую нагрузку, а потом постепенно ее увеличивать.

6. Руководителям стоит лишний раз пообщаться с сотрудниками, узнать, как у них дела, провести мотивирующие встречи, обозначить план работ, позаботиться о доступе к средствам защиты - маскам, дезинфицирующим средствам.