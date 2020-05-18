"Буханку" превратили в трехосный автокемпер

В Польше местный дилерский центр переделал УАЗ с индексом -3303 в трёхосный автодом.

УАЗ "Буханка" получила трёхосное шасси и пневмоблокировки дифференциала на оба задних моста. Привода на третью ось удалось добиться за счёт дополнительного кардана, проходящего над средним мостом.

Автомобиль "обули" во внедорожную резину, кабина заменена на двухрядную пятиместную, сам кузов окрашен в защитную эмаль Cobra.

Сообщается, что через некоторое время частный заказчик из Германии установил на платформу жилой модуль и превратил УАЗик в дом на колёсах. Об изменениях в силовых агрегатах неизвестно.

Ранее Ульяновский автозавод представил "Буханку" для путешествий. Модификация называется "Байкал" и стоит на 500 тысяч рублей дороже обычной версии модели.