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18.05.2020 12:02
Рубрика: Российский автопром

"Буханку" превратили в трехосный автокемпер

Текст: Валерий Карташов

В Польше местный дилерский центр переделал УАЗ с индексом -3303 в трёхосный автодом.

УАЗ "Буханка" получила трёхосное шасси и пневмоблокировки дифференциала на оба задних моста. Привода на третью ось удалось добиться за счёт дополнительного кардана, проходящего над средним мостом.

Фото: Виктория Чернышева
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Автомобиль "обули" во внедорожную резину, кабина заменена на двухрядную пятиместную, сам кузов окрашен в защитную эмаль Cobra.

Сообщается, что через некоторое время частный заказчик из Германии установил на платформу жилой модуль и превратил УАЗик в дом на колёсах. Об изменениях в силовых агрегатах неизвестно.

Ранее Ульяновский автозавод представил "Буханку" для путешествий. Модификация называется "Байкал" и стоит на 500 тысяч рублей дороже обычной версии модели.

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#УАЗ