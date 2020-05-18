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18 мая 2020 г.

Указ главы Чеченской Республики от 15 мая 2020 года № 95 "Об утверждении Плана первого этапа по снятию ограничительных мер и выходу из режима самоизоляции на территории Чеченской Республики"

Дата подписания 15 мая 2020 г.
Опубликован 18 мая 2020 г.
Вступает в силу 15 мая 2020 г.

В целях обеспечения поэтапного снятия ограничительных мер и выхода из режима самоизоляции в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чеченской Республики, установленных указом Главы Чеченской Республики от 27 марта 2020 года № 66 "О неотложных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Чеченской Республики", постановляю:

1. Утвердить прилагаемый План первого этапа по снятию ограничительных мер и выходу из режима самоизоляции на территории Чеченской Республики.

2. Установить, что юридические лица и индивидуальные предприниматели в сфере торговли и услуг при осуществлении или возобновлении деятельности согласно Плану первого этапа по снятию ограничительных мер и выходу из режима самоизоляции на территории Чеченской Республики обязаны:

а) соблюдать действующие правила продажи отдельных видов продовольственных и непродовольственных товаров и правила оказания отдельных видов услуг, утвержденные Правительством Российской Федерации;

б) обеспечивать соблюдение работниками организации и покупателями (потребителями услуг) социальной дистанции на объектах розничной продажи или оказания услуг;

в) обеспечивать использование работниками, взаимодействующими между собой и (или) с покупателями (потребителями услуг), средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (медицинские перчатки);

г) не допускать на объект торговли или оказания услуг граждан без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), а также медицинских перчаток, если их ношение при данных обстоятельствах предписано или рекомендовано в правовых актах Роспотребнадзора Российской Федерации или рекомендовано Управлением Роспотребнадзора по Чеченской Республике;

д) обеспечивать соблюдение работниками и принимать необходимые меры для соблюдения покупателями (потребителями услуг) относящихся к соответствующим видам торговых организаций и организаций сферы услуг санитарных норм и требований, утвержденных Роспотребнадзором Российской Федерации, а также методических рекомендаций указанного органа исполнительной власти.

3. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Р.А.Кадыров



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План первого этапа по снятию ограничительных мер и выходу из режима самоизоляции на территории Чеченской Республики
(pdf, PDF, 37 Кб)