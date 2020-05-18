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18 мая 2020 г.

Указ главы Чеченской Республики от 18 мая 2020 года № 96 "О нерабочих (праздничных) днях"

Дата подписания 18 мая 2020 г.
Опубликован 18 мая 2020 г.

В связи с празднованием на территории Чеченской Республики праздника Ураза-Байрам и на основании обращения Духовного управления мусульман Чеченской Республики, руководствуясь пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях":

Объявить 23, 24, 25 и 26 мая 2020 года нерабочими (праздничными) днями на территории Чеченской Республики.

Р.А.Кадыров



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